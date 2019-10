Il laboratorio Nordest tra sostenibilità e innovazione

In questi anni il gruppo si è strutturato in due distinte divisioni, dedicate da una parte alla progettazione e realizzazione di involucri vetrati per l'allestimento di grandi navi (seascape), dall'altra alla progettazione e realizzazione di facciate e allestimenti esterni per grandi edifici e grattacieli (landscape).



L'obiettivo è consolidare queste due direttrici, investendo nell'internazionalizzazione (consolidando la presenza in Usa, Cina e guardando al mercato inglese) e nell'integrazione di nuove competenze attraverso operazioni di merger and acquisition mirate.



Scelte necessarie per confermare il sentiero di crescita degli ultimi anni. Il portafoglio ordini dell'azienda, con sede a San Vendemiano (Padova) ha raggiunto i 552 milioni, oltre 85 milioni in più nella prima parte dell'anno, un valore superiore alla crescita prevista dal management nel piano industriale. Nei giorni scorsi il gruppo ha chiuso la semestrale con una crescita organica a doppia cifra rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente: il valore della produzione ha raggiunto i 123,2 milioni (+58,2%), mentre l'ebitda è in crescita del 38,2%, a quota 10,8 milioni.



A Bolzano c'è un centro unico al mondo. Da pochi giorni i ricercatori dell'Istituto per lo studio delle mummie di Bolzano dispongono di quattro nuovi laboratori, realizzati all'interno del NoiTeck Park. Con il nuovo assetto l'istituto, fondato nel 2007 e oggi unico nel suo genere, punta a consolidare il primato nel campo dello studio delle mummie raggiunto grazie a Ötzi, l'uomo venuto dal ghiaccio e vissuto 5.300 anni fa.

Studiare un reperto così unico, ben conservato e ricco di misteri e doversi preoccupare della sua conservazione sul lungo periodo ha permesso ai ricercatori guidati da Albert Zink di esplorare inedite frontiere di ricerca. Da cui è nata anche una nuova economia di servizi per lo studio e conservazione delle mummie che l'Istituto «esporta» nel mondo.