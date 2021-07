Il Lago Maggiore visto come fanno gli uccelli migratori

Il vento è un alleato anche a 120 km/h, la velocità che si sfiora sulla zip line tesa sopra il Lago Maggiore. Il cavo è lungo 1.850 metri, la traversata dura un minuto e mezzo, ci troviamo a 350 metri dal suolo, in pratica è come essere un falco, anche nella discese. La partenza è fissata a Pian d'Arla, l'arrivo è previsto all'Alpe Segletta, nella splendida Valle Intrasca sopra Verbania. Alla rampa di lancio si giunge in navetta, ci si imbarca e poi il Lago più letterario dell'Italia settentrionale diventa un affare personale.

