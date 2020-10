Il lascito di Liliana Segre e un orizzonte di serenità

Ma come sarà questo nuovo foglio? Con quale inchiostro dovremo scriverlo, chi saranno gli amanuensi che avranno il compito di continuare a dire, raccontare, ripetere, elencare vittime e carnefici? Forse è lo spirito di questi luoghi, come sospeso nel tempo, o forse è qualcosa di profondo nelle parole che Liliana Segre ha saputo trovare ieri.

So bene che la nostra memoria collettiva diviene, ogni giorno di più, digitale ed elettronica. Se mi riferisco ad amanuensi e all'inchiostro è perché mi sembra che il racconto che passa ora a noi adulti di oggi e a quelli di domani, debba essere, lento, meditato, come sono lente e curate le parole scritte a mano.

Quella di Liliana Segre è stata, ed è tuttora, una voce dal tono particolare. Misurata, calma. Ma anche ferma, tagliente, precisa. Senza omettere i lati più crudi, la devastazione e l'umiliazione, la Segre ha portato nel discorso “normale”, a un livello comprensibile anche dai più giovani, ciò che travalica la comprensione e, quasi, la dicibilità. Simili voci, che traducono in pause, accenti, vocaboli, ciò che gli occhi hanno visto, non le potremo ben presto più udire dal vivo.

Ecco perché dobbiamo armarci di pazienza e di metodo e prenderci tutto il tempo che serve, come se fossimo amanuensi impegnati a scrivere un codice prezioso e terribile. Da un lato le colonne dell'odio e della sopraffazione. E dall'altro, sullo stesso foglio, le colonne della denuncia, della resistenza, del rifiuto dell'odio. A chi rivolgerci, perché c'insegni un compito così importante? Il giovane nigeriano mi racconta del momento emozionante in cui ha saputo che la sua domanda per un periodo di studio alla Cittadella della pace era stata accolta. “Nel giro di qualche minuto” – mi dice – “il mio ‘nemico', che era stato accettato assieme a me, mi ha chiamato al telefono. Dovevamo prendere accordi per il lungo viaggio in aereo, che avremmo dovuto compiere assieme. Non avevamo a disposizione voli diretti, e si trattava di studiare l'itinerario e le tappe intermedie”. Nemmeno verso un futuro pacifico e condiviso ci sono voli diretti. Solo tappe intermedie, da costruire a poco a poco.

Liliana Segre ci lascia un itinerario fondamentale. Ora dobbiamo metterlo per iscritto, concordarlo, rivederlo. Assieme.