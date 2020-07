Il lato divertente di imparare Ogni martedì a partire dal 14 luglio quattro libri di attività per stimolare l'apprendimento dei propri bambini attraverso il gioco

Ogni martedì a partire dal 14 luglio quattro libri di attività per stimolare l'apprendimento dei propri bambini attraverso il gioco

3' di lettura

Per chi ancora non la conoscesse, Quid+, di cui questa collana fa parte, è una linea editoriale a marchio Gribaudo dedicata all'età prescolare, che si occupa di tradurre le più avanzate teorie pedagogiche in libri semplici e accattivanti.



Per accompagnare i momenti estivi giocando con i propri figli in maniera divertente ma educativa, Il Sole 24 Ore è in edicola con 4 uscite della collana Il lato divertente di imparare, che si rivolge a mamme, papà, nonni e zii e ai loro bambini di fascia 0-7 anni, e che approfondisce in particolare quattro ambiti centrali nel percorso di crescita e apprendimento: emozioni, linguaggio, pensiero logico e scoperta e percezione del mondo.

Poggiando sulle principali teorie pedagogiche moderne e contemporanee, ispirandosi agli studi dei grandi maestri della pedagogia, da Maria Montessori a Daniel Goleman a Gianni Rodari, e stimolando la curiosità e la condivisione, la collana è uno strumento innanzitutto per i genitori, dedicato a migliorare il tempo di qualità speso coi figli, come training per aumentare la propria conoscenza dei processi educativi e della crescita del proprio bambino, dalla maggior consapevolezza delle capacità di apprendimento del bambino agli strumenti per aiutarlo a esprimere il suo potenziale, permettendogli di ottenere - con spontaneità e attraverso il gioco - quel “quid in più”, quel qualcosa in più.

Quattro appuntamenti in edicola

EMOZIONI per i più piccoli

COMUNICARE per i più piccoli

MATEMATICA per i più piccoli

SCIENZA per i più piccoli

Ogni volume sarà in edicola a € 9,90 più il prezzo del quotidiano.

I libri sono disponibili anche alla pagina del sito: http://offerte.ilsole24ore.com/divertenteimparare