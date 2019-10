Il lato nascosto di Bernard Arnault: una «bad company» in Belgio e conti in rosso Alla periferia di Bruxelles c’è la sede della Courtinvest, una società controllata dal patron del gruppo Lvmh che registra perdite da capogiro e un patrimonio netto negativo per oltre 1,4 miliardi di euro. È l’eredità di un’operazione che ha portato Arnault a diventare il secondo azionista di Carrefour di Angelo Mincuzzi

A Bernard Arnault riescono anche i miracoli. E se non è la resurrezione di Lazzaro è qualcosa che forse ci si avvicina. Il miliardario francese che trasforma in oro tutto ciò che tocca, e che giorni scorsi ha smentito ancora una volta di essere interessato all’acquisto del Milan calcio, ha il potere di tenere in vita una società che in Italia sarebbe già stata liquidata o ricapitalizzata, una holding che negli ultimi dodici anni ha chiuso in utile solo tre volte e ha accumulato perdite per quasi un miliardo e mezzo di euro.

Il lato nascosto dell’Infallibile

È il lato nascosto e meno conosciuto dell’imprenditore che ha fama di essere infallibile. Alle prese, questa volta, con un problema che, nonostante le dimensioni, non sembra creargli grosse preoccupazioni. Provateci voi a gestire una società che possiede un patrimonio netto negativo per oltre 1,4 miliardi di euro e registra debiti finanziari per 800 milioni. Un normale imprenditore avrebbe già gettato la spugna. Bernard Arnault no.



L'ingresso della Blue Tower di Ixelles dove hanno sede le società di Bernard Arnault

Il grattacapo di Arnault

Il grattacapo dell’uomo più ricco di Francia non è certamente il gruppo Lvmh, la sua geniale creazione, che inanella record su record e ha chiuso il 2018 con un fatturato di 46,8 miliardi di euro e un utile operativo di 10 miliardi. No, la seccatura è una holding sconosciuta, quasi mai entrata nei radar della stampa. La società si chiama Courtinvest e la storia si dipana lontano dai riflettori dorati delle passerelle parigine o dalla visionaria architettura della Fondation Louis Vuitton nel cuore del Bois de Boulogne. La vicenda si svolge in Belgio, a Bruxelles, o meglio a Ixelles, un comune nella cintura della capitale belga, dove in una torre di vetri blu - pochi lo sanno - c’è il vero cuore nevralgico dell’impero di Arnault.

Qui lo scorso 25 giugno l’assemblea degli azionisti della Courtinvest ha approvato un bilancio che farebbe tremare le vene ai polsi di qualunque imprenditore: altri 210,6 milioni di perdite, 821,4 milioni di debiti finanziari, un patrimonio netto negativo per 1.450.637.609 euro su un capitale di 120mila euro. Sì, un miliardo quattrocentocinquanta milioni seicentrotrentasettemila seicentonove euro.

È lo stesso Consiglio di amministrazione della Courtinvest a descrivere nel Rapporto di gestione allegato al bilancio 2018 la situazione di una società tenuta in vita soltanto grazie all’impegno del suo azionista.

Dopo aver ricordato l’entità della perdita annuale e la voragine del patrimonio netto, i consiglieri sottolineano che l’assemblea generale straordinaria degli azionisti del 2008 ha deciso all’unanimità la prosecuzione dell’attività della società e che l’assemblea dei soci del 26 giugno 2018 ha confermato questa decisione.

«Tenuto conto del sostegno della nostra casa madre - aggiungono i consiglieri di amministrazione - il Consiglio propone all’assemblea la prosecuzione dell’attività». E dunque, considerando che il sostegno della «casa madre è stato rinnovato il 21 marzo 2019», il Cda valuta «che non si debba procedere alla liquidazione della società».

La società sopravvive

In Italia Courtinvest sarebbe stata liquidata da tempo o ricapitalizzata, come impone l’articolo 2447 del Codice civile, ma in Belgio no. L’articolo 633 del Codice delle società prevede che l’assemblea straordinaria degli azionisti possa decidere la prosecuzione dell’attività (invece della sua liquidazione) anche se l’attivo netto si riduce a un livello inferiore alla metà o a un quarto del capitale sociale.