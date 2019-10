Il latte versato dei pastori sardi La mostra è alla Biblioteca metropolitana “Emilio Lussu”, al Monte Claro di Cagliari di Davide Madeddu

2' di lettura

La protesta che diventa narrazione. E quel gesto, forte e drammatico, del latte versato in strada si trasforma in lente per ingrandire, studiare e conoscere un mondo, i suoi costumi e la sua evoluzione. Quello delle campagne che dalla transumanza arriva ai blocchi stradali. Con i pastori che fanno propria una forma di lotta tipica del mondo operaio. La naturale evoluzione di una fetta di umanità che non solo fa i conti con la tecnologia ma la utilizza per sostenere la propria causa.

Un viaggio fotografico in cui Francesco Pintore, giornalista a L'Unione Sarda, passione per la fotografia e studioso del pastoralismo, racconta nella mostra “Nel nome del latte”.

«Da alcuni anno lavoro a un progetto sul pastoralismo in Sardegna - spiega Francesco Pintore - non avevo in programma alcuna mostra, ma ho approfittato di questa occasione per contribuire in qualche modo a una protesta».

In 24 scatti cuce storie ed esistenze. Proteste e quotidianità. E una lotta diventata virale e resa ancora più drammatica dalle centinaia di litri di latte versato in strada. Quello che è stato definito come il «sangue dei pastori».

«L'aspetto drammatico è proprio quel latte versato sull'asfalto – spiega ancora– il frutto di un lavoro duro che finisce per terra perché, chi si spacca la schiena lavorando non riesce ad andare avanti e per essere ascoltato è disposto a farsi male».