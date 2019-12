I posti di lavoro nel 2020? Consulenza, logistica, It: 15mila offerte per i giovani EY, Ntt Data, Engineering, Sopra Steria, Twg logistic e Orienta apriranno la ricerca di 4mila posizioni riservate a giovani e a profili senior, mentre Monster.it segnala 11mila annunci online di Francesca Barbieri

Consulenza, logistica, digitale. I piani di assunzione del 2020 partono da qui. A mettere in campo 4mila posti in totale sono EY, Ntt Data, Engineering, Sopra Steria, Tgw Logistic e Orienta, sulle tracce di giovani e di profili più senior.

Nella consulenza Ey cerca neolaureati e diplomati

Nella consulenza EY apre 1.200 posizioni:oltre all’assunzione di giovani con un background economico, è in aumento la richiesta di profili con competenze nel campo della tecnologia, dove cresce lo spazio per le specializzazioni in robotics, analisi dei dati e cybersecurity. «Per il 60% si tratta di neolaureati» spiega Francesca Giraudo, hr director di EY. L’inserimento di junior è in stage di 6 mesi (rimborsi mensili di 850 euro più ticket) o in apprendistato (stipendio da 25.500 euro lordi annui).

La ricerca è aperta a ingegneri e laureati in matematica, fisica e informatica. Ma ci sono opportunità anche per i diplomati tecnici. «Per i neoassunti – sottolinea Giraudo – sono previste due settimane di formazione che spazia dalla tecnica di base alle soft skill». Per il nuovo competence center per la trasformazione digitale, che ha sede nel Politecnico di Bari, EY punta ad assumere 50 persone entro gennaio, per arrivare a 200 a dicembre 2021 (tra le new entry anche diplomati per la fase di delivery).

Ntt Data a caccia di 4mila profili

Sul versante digitale anche Ntt Data - 4mila dipendenti, con un’età media sotto i 40 anni - è a caccia di giovani: «Per il 2020 prevediamo di assumere 1.000 persone - spiega l’a.d. Walter Ruffinoni - pur sapendo che non sarà facile trovarle tutte vista la mancanza cronica di laureati in scienze». Sedi di lavoro sono Milano e Roma, seguite da Napoli e Cosenza. Le selezioni si concentrano su laureati in materie Stem, oltre che su ingegneri gestionali ed economisti da inserire nelle diverse aree di consulenza. «Uno degli obiettivi che ci siamo posti - sottolinea Ruffinoni - è che il 50% degli assunti sia donna».

I percorsi di carriera da Ntt Data si dividono in due grandi famiglie: advisory, più dedicato alle carriere consulenziali; design e sviluppo tecnologico, focalizzato sullo sviluppo di soluzioni e nuovi servizi. «Il tipo di contratto proposto - dice Ruffinoni -dipende dalle competenze delle persone e dal tipo di inquadramento».