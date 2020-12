Il lavoro come vocazione. Una sfida che non riguarda solo i singoli, ma la società Non basta “avere” una propensione: bisogna svilupparla, capirla e farla crescere. Un ruolo che spetta al singolo e, anche, alle istituzioni di Vittorio Pelligra

(Monkey Business - Fotolia)

Non basta “avere” una propensione: bisogna svilupparla, capirla e farla crescere. Un ruolo che spetta al singolo e, anche, alle istituzioni

6' di lettura

Entrando nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma e proseguendo lungo la navata centrale, volgendo lo sguardo a sinistra verso la quinta cappella, la cappella Contarelli, si scorge, dapprima, un dipinto raffigurante San Matteo sovrastato da un angelo e, spostando di poco lo sguardo ancora a sinistra, ci si imbatte in un altro, forse il maggiore capolavoro caravaggesco, che ci narra della «vocazione di San Matteo». Gesù appare in una stanza fiocamente illuminata dove Matteo, il pubblicano, l'empio esattore delle tasse, è intento a contare le sue monete adagiate su di un tavolo.

Leva il braccio verso di lui - la mano, la stessa dell'Adamo michelangiolesco - lo chiama a seguire un piano diverso, un progetto più grande, la sua vera vocazione, plasticamente simboleggiata da quel raggio di luce che penetra nella stanza e vince, squarciandola, l'oscurità. La scena rappresentata da Caravaggio non ci racconta della reazione di Matteo, ma noi sappiamo che la sua risposta fu pronta e la sua adesione alla chiamata totale. Il Vangelo ci parla anche di altre vocazioni: per esempio quella del giovane ricco che, invitato a vendere i suoi beni e a dare il ricavato ai poveri, girò i tacchi e se ne andò via sconsolato perché di beni ne aveva molti.

Loading...

Perché non basta “avere” la vocazione

Ecco, la vocazione non è sufficiente averla, riceverla, bisogna anche avere la volontà di seguirla, di rispondere alla chiamata. E mentre questa può dipendere solo in parte dalla nostra volontà, la risposta, invece, è totalmente nelle nostre mani. Questa differenza tra avere una vocazione e rispondere ad essa è recentemente diventata un tema centrale nella letteratura sulla psicologia del lavoro, sul benessere dei lavoratori e sulla loro possibilità di trovare un significato esistenziale profondo anche attraverso l'attività lavorativa. Imparare a vivere il proprio lavoro come una risposta ad una vocazione profonda è, infatti, condizione necessaria, anche se non sempre sufficiente, affinché l'esperienza lavorativa possa generare senso e finalità.

Bisogna affinare l'udito dell'anima ed imparare ad ascoltare per riuscire a sentire una vocazione, anche in ambito lavorativo. I dati ci dicono che tale “udito” è più sensibile in coloro che hanno un senso di identità più sviluppato, che si pongono alla ricerca di un significato esistenziale che li trascende e che orientano le loro azioni e le loro disposizioni verso un percorso di crescita e di maturazione personale. Ma, come dicevamo, sentire la chiamata non è sufficiente; occorre avere la volontà di rispondere. I dati relativi ai paesi economicamente più sviluppati mostrano che circa la metà dei lavoratori ha, in qualche momento della propria vita, percepito un'attrazione particolare verso un certo lavoro o un certo tipo di attività, ma solo una parte di questi, effettivamente, trova che l'attuale lavoro risponda compiutamente a quella vocazione.

Le opportunità favoriscono le nostre attitudini

Quali sono, allora, le condizioni che favoriscono una risposta compiuta alla propria vocazione? Il primo elemento è, certamente, l'ampiezza dello spazio delle opportunità che si offrono a ciascuno di noi. Queste opportunità dipendono dal reddito familiare, dal livello di istruzione e dalla classe sociale di appartenenza. Da questa correlazione non può che derivare un ulteriore elemento di critica a quella che in altri Mind the Economy abbiamo chiamato la retorica della meritocrazia. Lo spazio delle opportunità è, infatti, in larga misura ereditato. Ma non basta avere delle opportunità per dire che si sta rispondendo alla propria chiamata. Occorre anche che tali opportunità vengano colte nel migliore dei modi.