Il lavoro cresce nelle costruzioni. Nuovi ristori ai settori in crisi

«Se entro i prossimi 30 giorni non supereremo la quarta ondata dell’epidemia - spiega la presidente di Federturismo Marina Lalli - non imboccheremo la via della ripresa nel 2022. Per mantenere nelle nostre aziende i lavoratori, che sono formati e che non vorremmo perdere, sarebbero necessari sgravi contributivi consistenti anche gli assunti». In affanno la ristorazione collettiva, che ha sì lavorato nella sanità e nella scuola ma è ridimensionata nelle mense aziendali per il ricorso allo smart working. Su 96mila addetti (l’82% donne), 8mila sono stati in cassa integrazione fino a dicembre 2021 e ora rischiano il posto. «Rispetto ai livelli prepandemia - spiega Carlo Scarsciotti, presidente di Angem, l’associazione della ristorazione collettiva - il comparto mense aziendali segna un calo del fatturato del 25%: serve ancora un sostegno».

Abbigliamento

La moda non salva ancora il tessile ma attenua la crisi

Un settore che deve fronteggiare alcune criticità di lungo periodo e contemporaneamente la crisi contingente di questi ultimi due anni. E soprattutto che registra un doppio passo: da un lato quello saldo del sistema moda, dall’altro quello più affaticato della filiera del tessile. È il comparto tessile-abbigliamento-calzature che tra settembre 2021 e settembre 2019 segna un saldo negativo di 11.651 posti di lavoro. «In realtà rispetto a quello che prevedevamo - dice Carlo Mascellani, responsabile Relazioni Industriali di Confindustria Moda - è un flessione tutto sommato contenuta. Per fortuna non c’è stata l’implosione paventata, timore che ha indotto il Governo a interventi di sostegno. Questo ci fa pensare che quando finirà la quarta ondata le nostre aziende saranno pronte per sfruttare al meglio la ripresa».

Il comparto nel 2017, segnando la prima dinamica positiva +0,1%, aveva chiuso il ciclo negativo determinato dalle delocalizzazioni e dalla concorrenza asiatica sulle produzioni di fascia bassa. Avviato il recupero, è arrivato lo stop del Covid. Uno stop con un impatto diverso: da un lato ci sono i risultati positivi delle multinazionali del lusso, dall’altro le difficoltà del tessile determinate dalla prolungata chiusura dei negozi e dalla flessione dei consumi. Da qui l’atteggiamento cauto delle imprese sia sul fronte di produzione e investimenti, sia sul fronte dell’occupazione.

Cultura e spettacoli

Per rilanciare l’occupazione incentivi a domanda e offerta