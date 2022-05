Il lavoro ibrido aumenta le performance, ma vanno ridefinite le best practice

Ascolta la versione audio dell'articolo

I modelli di lavoro ibridi costituiranno una parte integrante delle future dinamiche aziendali, per venire incontro sia alle esigenze di flessibilità dei dipendenti, sia ai requisiti di manager e imprenditori e per abilitare processi più agili e produttivi. L’assunto è noto e lo ribadiscono da tempo diversi studi in materia. Una ricerca recente di Idc, per esempio, ha evidenziato come nel corso del 2021 più del 40% delle imprese abbiano accettato l’hybrid working come nuova forma di operatività per la propria organizzazione e come entro il 2023 l’accelerazione digitale e l’estrema mutabilità dei mercati spingeranno il 70% delle organizzazioni a implementare questa modalità.

Il passaggio a un impiego continuo e sicuro di persone, dati e applicazioni anche da remoto richiede, come osservano gli autori del rapporto, alcuni particolari requisiti da soddisfare, primo fra tutti il mantenimento del contesto tra le esperienze (dei lavoratori) e il luogo dove si svolge l’attività professionale in modo tale che i dipendenti possano portare il proprio lavoro ovunque e portare sé stessi al proprio lavoro.

E qui nasce, a giudizio degli esperti, il problema. Quale? Il fatto che possa risultare difficile garantire la parità tecnologica e colmare perfettamente il divario tra i dipendenti che si spostano tra casa, ufficio, sedi satellite e sedi dei clienti. Molte organizzazioni sono quindi chiamate a ridefinire alcune specifiche best practice legate all’organizzazione del lavoro e, nondimeno, a ripensare alcune tattiche di leadership per supportare con successo il lavoro ibrido

Fra le sfide da affrontare e superare, gli analisti di Idc ne hanno identificate quattro. La prima riguarda il coinvolgimento tra i dipendenti in remoto e quelli in presenza, che deve essere quanto più efficace possibile: le imprese, in tal senso, devono fornire linee guida che aiutino i lavoratori a svolgere al meglio le rispettive funzioni, concentrandosi sul miglioramento dello sviluppo delle competenze umane e su una più ampia distribuzione di metodologie agili all'interno dell’organizzazione.

Garantire la parità tecnologica per supportare la collaborazione e la produttività in un ambiente ibrido è un altro passaggio obbligato. Il management è dunque chiamato a colmare eventuali carenze in dotazioni digitali per i dipendenti che lavorano in remoto, investendo in primis in dispositivi, connettività e applicazioni basate sul cloud e strizzando l’occhio ad intelligenza artificiale e tool di automazione.