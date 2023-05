Il lavoro ibrido porta le aziende a un bivio: mantenere gli spazi per gli uffici o liberarli?

Il modello ibrido, come osserva Pitts, è concepito come un compromesso per supportare una forza lavoro distribuita, pur riconoscendo il valore delle connessioni di persona. Tuttavia, i dati dimostrano che le politiche di lavoro flessibile hanno un impatto negativo sulla capacità di un'organizzazione di innovare con successo.

I dipendenti si aspettano una cultura della libertà, ma se questa incide sul fatturato il modello ibrido dell'impresa moderna è destinato a fallire? Quasi due terzi degli intervistati da VMware affermano in proposito come il loro lavoro sia più innovativo se svolto in ufficio e i team che faticano a innovare (da remoto) diventano inevitabilmente una possibile minaccia per la longevità della stessa organizzazione. Se i dipendenti non sono in grado di essere creativi e di sviluppare idee e progetti da remoto, questo l’assunto dell'analisi, l'ascesa del lavoro ibrido avrà vita breve e non riuscirà a diventare realtà.

Il lavoro flessibile non è un fallimento

Etichettare il lavoro flessibile come un fallimento in risposta alla mancanza di innovazione, per contro, sarebbe sbagliato. E lo dicono ancora una volta i dati. I team distribuiti sono la nuova realtà, visto che la stragrande maggioranza degli addetti in Europa (e precisamente l'81%, percentuale che in Italia scende al 79%) si sente maggiormente soddisfatta se può lavorare da casa o da qualsiasi altro luogo. Le politiche di lavoro da remoto post-pandemia hanno inoltre avuto un impatto positivo generalizzato, con la metà degli intervistati a livello Emea che ha riscontrato miglioramenti della propria esperienza professionale in termini di comunicazione con i manager, morale e collaborazione.

Alla luce di questi indicatori, sottolinea in proposito Pitts, i responsabili aziendali non possono permettersi di dubitare del valore del lavoro flessibile, perché rischiano di far crollare l'employee retention (il grado di fidelizzazione dei dipendenti) e di vanificare gli sforzi dell'organizzazione in fatto di nuove assunzioni. Il punto focale della questione diventa dunque anche la gestione degli immensi open space dedicati alle postazioni e alle sale riunioni, che non dovrebbero essere abbandonati senza criterio come conseguenza dell’adozione sistemica del modello ibrido.

Raggiungere un equilibrio

Quale soluzione risulta dunque essere la migliore? Mantenere lo status quo pre-pandemia o rivedere completamente l'organizzazione e liberare totalmente (o in parte) gli spazi adibiti ad uffici? La risposta, come spesso accade, sta nella capacità di raggiungere un equilibrio. «La strategia ideale – suggerisce infatti Pitts - risiede nei vantaggi offerti dalla tecnologia, nella cultura aziendale e, naturalmente, nelle persone stesse, alle quali deve venir garantito di poter lavorare nel luogo migliore per loro e per l'organizzazione, che sia completamente a casa o in ufficio».