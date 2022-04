Il lavoro dopo il Covid? Il 90% delle aziende non ha dubbi: smart working modalità definitiva

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Domanda: che volto avrà il lavoro dopo gli oltre due anni e mezzo di emergenza Covid? Risposta: per circa il 90% delle aziende quella in smart working è una modalità di lavoro definitiva.Per rendere l’idea di come è cambiata la percezione di questo strumento dopo le misure restrittive adottate per contenere la corsa dei contagi, basterebbe un dato: quasi il 58% tra i neo-assunti e i dipendenti chiede il lavoro agile alle aziende come pre-condizione per poter accettare o continuare l’impiego. È quanto emerge da una indagine Aidp (Associazione italiana per la direzione del personale) a cui hanno risposto circa 850 tra direttori del personale e aziende.

Proroga fino a fine giugno

Le norme sullo smart working introdotte a seguito dell'emergenza pandemica sono state prorogate a fine giugno di quest'anno. Il tema, tuttavia, è capire cosa ci sarà dopo. Il 37% delle aziende ha già definito una policy per il rientro al lavoro dopo tale scadenza, il 32% le sta definendo mentre il 30% è in attesa di capire se ci sarà un'evoluzione della normativa prima di prendere una decisione. Ma, come si dice, il dado è tratto e la modalità di lavoro da remoto è stata metabolizzata dalle aziende e dai lavoratori.

Loading...

Smart working soluzione metabolizzata dai lavoratori

Tant'è che il 58% circa delle aziende ha dichiarato che stanno trovando difficoltà ad assumere o trattenere i dipendenti se non viene garantitolo lo smart working e oltre l'88% ha confermato che dopo la data del 30 giugno continuerà la possibilità di lavorare in smart working e da remoto, contro solo l'11% che ha espresso un'intenzione contraria.

Si va verso modalità di impiego ibride

La prospettiva è il lavoro ibrido tra modalità in presenza e da remoto: il 38% delle aziende, infatti, ha affermato che i dipendenti potranno lavorare da remoto almeno 2 giorni a settimana e il 14% almeno 1 giorno a settimana. Negli altri casi, con percentuali minori, si va da 3 ai 5 giorni fino ad una presenza di un solo giorno al mese. Questo il quadro generale emerso dall'indagine a cura del Centro Ricerche AIDP diretto dal prof. Umberto Frigelli.

Le aziende a misura di lavoro smart

Le aziende stanno cambiando organizzazione e fisionomia per adeguarsi alla nuova modalità lavorativa ibrida. Il 30% ha già ristrutturato gli spazi fisici dell'azienda per organizzare il lavoro da remoto e la minor presenza fisica. Il 27% ci sta lavorando. Al contempo il 50% del campione ha già definito i requisiti minimi di idoneità dei locali privati quali luogo di lavoro da remoto ai fini della tutela della salute e sicurezza e il 22% l'ha previsto. «La modalità di lavoro smart - sottolinea Matilde Marandola, presidente Nazionale Aidp - è ormai entrata nel nostro nuovo dna lavorativo e i dati della nostra indagine lo certificano in modo inequivocabile. Il punto oggi non è più rispondere alla domanda sulla necessità o meno dello smart working ma capire, e in qualche modo prefigurare, un autentico modello di lavoro smart e definire un nuovo equilibrio tra le diverse modalità di lavoro».