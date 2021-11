Il lavoro, Marco Biagi e l’arte del costruire al di là delle ideologie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo Piersanti Mattarella, testimone di un’intenzione al cambiamento strutturale e pervasiva, ecco Marco Biagi che proprio sul cambiamento ha fondato la sua proposta di ri-costruzione, guardando oltre le ideologie e le resistenze.

C’è un legame profondo tra le ultime due figure simbolo scelte dall’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli, che dopodomani celebra la Giornata per la virtù civile. Come l’anno scorso, anche nel 2021 la scelta di Marco Biagi si è rivelata quasi profetica per il crocevia politico e sociale che sta attraversando l’Italia. «Mai come in questa fase post-pandemica c’è molto da costruire – osserva Umberto Ambrosoli –, ma proprio per questo non ci possiamo accontentare di un processo condotto sugli stessi canoni di un recente passato che ci piace fino a un certo punto».

È proprio qui che emerge l’esempio e l’insegnamento di una figura come quella di Marco Biagi, capace di leggere con lucidità il contesto del lavoro di fine anni ’90 per anticipare i tempi e le forme di un cambiamento necessario a costruire nuovi paradigmi poi divenuti dominanti già a partire dagli anni Duemila.

«Ora, a vent’anni di distanza – ragiona ancora Ambrosoli – è evidente che il lavoro a tempo indeterminato sarebbe stato fattualmente messo in discussione dalle trasformazioni che hanno avvolto i sistemi economici e sociali. Il tempo ha dimostrato che la sua diagnosi era quanto mai a fuoco, e le resistenze che ha trovato, di cui ha pagato il prezzo più alto, frutto per lo più di ideologie».

Ideologie che in quella breve stagione della storia italiana hanno messo nel mirino chi osava mettere in discussione le regole di un gioco che stava cambiando, «perché non c’è solo Marco Biagi, ma anche Massimo D’Antona, anche lui chiamato a pagare con la vita, o Pietro Ichino, a sua volta finito nel bersaglio per le proprie idee solo apparentemente di rottura. Figure, queste, che in comune hanno avuto il coraggio di accompagnare alla diagnosi anche uno sforzo di accompagnamento della trasformazione, sempre in ottica costruttiva».