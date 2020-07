Il lavoro (quando c’è) fa scattare il richiamo del Mezzogiorno

3' di lettura

I lavoratori fanno la fila per i posti di lavoro al Sud. Se trovano lavoro (e se lo trovano regolare), dal momento che la probabilità di occupazione è molto più bassa, stanno meglio dei loro colleghi del Nord in termini di salari reali. A garantire questo equilibrio sono gli accordi nazionali sugli stipendi che consentono solo lievi adeguamenti, e per lo più al rialzo, rispetto ai minimi stabiliti.

In coda, certo, rimangono i non occupati, ma il sistema - a chi un posto riesce ad ottenerlo - garantisce...