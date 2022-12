Il lavoro dei sogni? Pa troppo statica, tra i giovani vince il privato

Sorprende invece l’importanza di produrre servizi utili per la comunità: rilevante nel lavoro ideale per il 55%, il 65% ritiene di trovarla nel pubblico impiego. «Questo è il dato veramente positivo in cui aspirazioni dei giovani e ruolo della Pa si incontrano. Si tratta di generazioni molto sensibili al bene comune, con ideali alti; il problema è la percezione che hanno della Pa. Questo è in parte un precipitato culturale che arriva dall’esperienza dei genitori con lo “street level”, ovvero gli sportelli, dove il cittadino si interfaccia e crea la percezione negativa. Ma la Pa negli anni non ha fatto niente per modificare questo storytelling, non ha comunicato quei mondi in cui pure è riuscita a innovarsi, come Istat, Inps o Entrate, che hanno fatto dei grandi salti in avanti. O i casi di eccellenza di Regioni in cui si è lavorato molto sull’amministrazione interna, o di comuni come Brescia, dove le politiche sociali sono state co-progettate con il terzo settore».

La nuova Pa

“Storytelling” dovrebbe essere dunque la parola d’ordine della nuova amministrazione per riuscire ad attrarre giovani competenze. Uno storytelling che abbandoni l’idea del posto fisso e racconti le eccellenze di chi lavora per il bene comune. «Gli americani fecero Top gun perché avevano bisogno di piloti, tant’è che il film fu finanziato dall’aviazione; la Pa avrebbe bisogno di fare la stessa cosa, un film che faccia vedere dove e come è capace di essere moderna, al passo con i tempi e amica del cittadino. Quella buona amministrazione che in Italia c’è, ma rimane nascosta. Da quando abbiamo lanciato Cattolica per la Pa, sono tanti i ragazzi interessati che ci chiedono di partecipare: significa che la Pa avrebbe delle carte da giocare, ma le gioca male. Mi permetto di lanciare un “mayday” per le amministrazioni che si sentono in grado di accogliere giovani in stage curriculari in direzioni generali o servizi specifici dove possano toccare con mano delle differenze qualitative: fatevi avanti, abbiamo bisogno di voi».