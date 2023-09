«Il Lazio resiste con turismo e It Ora accelerare gli investimenti»

C’è il tema dei grandi eventi, dell’attuazione del Pnrr, dei lavori per il Giubileo del 2025. Nonostante sappiamo che ogni 25 anni c’è un Giubileo, arriviamo sempre all’ultimo momento. Le autorizzazioni sono arrivate in ritardo. Ora siamo perfettamente consapevoli dell’impossibilità di realizzare tutti gli interventi per tempo, ma dobbiamo fare di tutto per mettere a terra gli investimenti. Almeno le opere più importanti sembrano rispettare, seppur a fatica, i piani di realizzazione, dai lavori di piazza Pia a quelli del piazzale davanti la Stazione Termini.

C’è poi il tema del decoro urbano e della gestione dei rifiuti. Che fare?

Ci auguriamo che la realizzazione del termovalorizzatore proceda spedita rispettando i tempi indicati dal sindaco di Roma. Continuiamo a essere convinti che questa sia l’unica soluzione tecnologica percorribile per chiudere il ciclo dei rifiuti, azzerando quasi del tutto la possibilità di infiltrazione criminale e, cosa fondamentale, comportando un impatto ambientale sostanzialmente nullo, producendo energia termica ed elettrica. Inoltre, ogni anno, come sottolineato dal sindaco, Roma spende 100 milioni di euro in più rispetto a quanto farebbe con un’impiantistica adeguata.

I tempi sono lunghi, però. Nell’immediato come agire?

Servono segnali forti. Si potrebbero dare più poteri ai municipi nella gestione della raccolta. In alcune aree si potrebbe sperimentare il coinvolgimento dei privati, se serve rivedendo anche il contratto di servizio con Ama (l’azienda di igiene urbana al 100% del Comune di Roma, ndr), che presenta ancora evidenti criticità, sia per i mezzi a disposizione, ma anche per l’inefficienza organizzativa: l’azienda presenta un tasso di assenteismo di oltre il 16%; la media delle grandi imprese private non arriva all’8%.