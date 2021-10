Il leader Cdu Laschet in uscita: ha perso le elezioni e la scommessa sulla coalizione Giamaica

2' di lettura

Armin Laschet, leader dei cristiano-democratici della Cdu, ha deciso di rassegnare le dimissioni. È quanto riportano NTV e Bild. È stata annunciata una conferenza stampa alle 18.30 per comunicare le dimissioni e l’avvio di una fase di transizione per la ricerca di una nuova guida del partito di Angela Merkel.

L’uscita di scena di Laschet, presidente del Nordreno-Vestfalia, non è una sorpresa. La Cdu, anche per colpa di una campagna elettorale disastrosa, ha incassato il peggiore risultato dal dopoguerra alle elezioni del 26 settembre, con il 24,1% dei voti e un tonfo del 9% circa rispetto alle precedenti elezioni. Il partito che ha dominato il panorama politico in Germania con Angela Merkel negli ultimi 16 anni si è dovuto accontentare di un secondo posto - sia pur di misura - rispetto al 25,7% dei socialdemocratici.

Ma a mettere fine alla presidenza Cdu di Laschet è stata una doppia sconfitta. Oltre al disastro delle elezioni, Laschet si è esposto a un secondo fiasco: non ha voluto ammettere di aver perso, non ha accettato la sconfitta ma anzi ha rilanciato con vigore un progetto di coalizione Giamaica con i Verdi e i liberali, in concorrenza con la coalizione Semaforo di Spd, Verdi e Fdp. Laschet è andato contro una grossa fetta del suo partito, che avrebbe voluto gettare subito la spugna per evitare l’umiliazione e l’ennesima sconfitta anche sul fronte Giamaica.

I problemi della Cdu sono di lunga data: sono decollati alle elezioni del 2017, con il peggiore esito dal dopoguerra ma ancora sopra il 30% e sono proseguiti nel 2018 quando Angela Merkel si è dimessa dopo le elezioni disastrose in Assia. La turbolenza che ha investito la Cdu è continuata nel 2019-2020 con il fiasco della presidenza di Annegret Kramp-Karrenbauer ed è proseguita con la debole leadership di Laschet.