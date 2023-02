Il leader vulnerabile: come costruire un’organizzazione pronta al cambiamento

Non avere più tutti i dipendenti disponibili all’interno della stessa stanza porterà a porsi nuove domande su come valutare la performance del team, sulle metodologie e sugli strumenti più efficaci, per esempio, a svolgere riunioni da remoto, a lavorare contemporaneamente sullo stesso progetto o a prendere decisioni. In questo sicuramente gli strumenti digitali di cui disponiamo per la comunicazione tra team - ad esempio piattaforme di messaggistica istantanea, per l’archiviazione e condivisione di file, per la definizione e gestione degli obiettivi di team, per creare visibilità e consentire di lavorare in modo asincrono - potranno essere ottimi alleati.

3) Navigare nell'ambiguità - I leader e le organizzazioni dovranno imparare ad accogliere velocemente il cambiamento e le nuove tendenze mettendo in pratica la cosiddetta leadership agile: questo concetto, inizialmente radicato nello sviluppo software e riferito a team auto-organizzati, è oggi utilizzato per denotare più in generale un approccio alle persone che si concentra sul potenziamento dell’adattabilità in ambienti aziendali altamente dinamici e complessi.

Per i leader tutto questo si traduce nel sentirsi a proprio agio nel non avere risposte immediate e, piuttosto, nel creare insieme il processo decisionale, nell’elaborazione rapida di idee, nel mettersi alla prova e condividere gli errori in ottica di apprendimento. Invece di concentrarsi su progetti a lungo termine, dunque, sarà sempre più importante imparare a muoversi nell’immediato e non fare previsioni oltre i due anni: è un cambio di mentalità difficile, ma necessario.

4) I dati come risorsa per assicurare diversità e inclusione - I dati saranno un enorme pilastro su cui i futuri leader, supportati dal team delle risorse umane, potranno appoggiarsi per assicurare diversità e parità di trattamento dei lavoratori: permetteranno, per esempio, di analizzare il tasso di promozione o di verificare l’esistenza di una sana inclusione salariale; si guarderanno alcuni marcatori di diversità, per esempio una sana parità di genere nelle posizioni di leadership. Con l’aprirsi delle ricerche di talenti a livello globale e il costituirsi di team dislocati in tutto il mondo, sarà infatti sempre più importante lavorare sui concetti di collaborazione, appartenenza, inclusione ed esperienza dei dipendenti per garantire alle persone un trattamento trasparente ed equo.

5) Comunicazione interna e comunicazione bidirezionale - In un mondo volatile, dove i cambiamenti sono rapidi, la comunicazione è sempre più importante per assicurarsi che i propri dipendenti si sentano supportati, motivati e capiscano qual è la direzione dell’azienda. Bilanciare come e quali messaggi vengono inviati è importante: le persone, infatti, vogliono capire cosa sta succedendo nella loro organizzazione e qual è il contesto, senza essere bombardati da messaggi che potrebbero non essere rilevanti per il team. Avere una strategia di comunicazione interna è, quindi, fondamentale. Inoltre, per i leader è importante dialogare con la propria squadra, comprendere quali siano le motivazioni.