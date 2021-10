Il leak di Twitch svela guadagni di mille streamer. Anche gli italiani  

2' di lettura

Fare di urla e bestemmie, mentre si gioca a videogame, il marchio del proprio successo e guadagnarci mezzo milione di dollari in due anni. Si scoprono cifre inaspettate dal grande leak di Twitch. Tra i dati rubati ci sono i compensi di mille “streamer”, tra cui anche quelli italiani. Si noti che i dati non sono ufficiali, ma Twitch ha appena confermato di aver subito l'attacco.

La classifica

Ebbene, al primo posto italico (per follower) troviamo Pow3rtv, 778.962,76 dollari l'anno e 1,7 milioni di follower. Al secondo, appunto, ilMasseo, noto proprio per essere “l'urlatore”: 540.864,81 dollari, 1,4 milioni di follower. Al terzo, ZanoXVII che guadagna di più, 1 milione e 310.925 dollari, con 1,3 milioni di follower.I guadagni si riferiscono al periodo tra luglio 2019 e agosto 2021. E sono solo quelli ricevuti da Twitch per la loro popolarità (che contribuisce ai ricavi dell'azienda in pubblicità e abbonamenti). Gli streamer più famosi guadagnano extra anche con sponsorizzazioni, merchandise.Numero uno al mondo è il pro-gamer xQcow, con 10 milioni di dollari da Twich nei due anni del periodo considerato. È un campione dei videogame, ma non è necessario essere bravissimi per fare soldi su Twitch: basta essere popolari, come insegna il caso di IlMasseo.

Le ricadute sul fisco

Finora giravano solo alcune stime, come lo studio di SavingSpot dell'anno scorso secondo cui xQcow era in testa alla classifica con due milioni di ricavi totali annuali (compresi gli sponsor e altri ricavi).Per la prima volta emergono i dati degli streamer italiani, però. Sarà interessante seguire le ricadute fiscali di questa scoperta “I ricavi vanno dichiarati al Fisco e anche inseriti nel monitoraggio del quadro RW essendo provenienti dall'estero”, spiega Daniele Tumietto, commercialista esperto in digitale.“Se non sono dichiarati, scattano non solo le sanzioni per evasione fiscale ma anche per riciclaggio”, aggiunge.Ecco la classifica streamer italiani per follower.1) POW3Rtv 778.962,76 dollari (124esimo al mondo) 1,7 milioni follower2) ilMasseo 540.864,81 dollari (239esimo) 1,4 milioni follower3) ZanoXVII 1.310.925,8 dollari (54esimo) 1,3 milioni di follower4) TheRealMarzaa 258.177,88 dollari (660esimo) 894.171 follower5) MatteoHS 393.357,59 dollari (382esimo) 789.593 follower6) Homyatol 495.465,43 dollari (270esimo) 762.852 follower7) Tumblurr 960.316,77 dollari (87esimo) 724.052 follower8) Xiuder_ 476.126,77 dollari (287esimo) 690.636 follower9) JustGaBBo 386.436,36 dollari (390esimo) 663.878 follower10) LyonWGFLive 260.029,15 dollari (655esimo) 641.961 follower 11) gskianto 214.565,1 dollari (841esimo) 624.745 follower12) MikeShowSha 69.271,48 dollari (3143esimo) 592.605 follower13) Rekinss 117.811,98 dollari (1694esimo) 588.228 follower14) velox 405.699,7 dollari (369esimo) 466.043 follower15) panetty 110.833,6 dollari (1829esimo) 464.646 follower