Il legale robot in studio? Solo il 4,5% lo teme

In California il primo avvocato robot è stato costretto a rinunciare al suo annunciato debutto, in un Tribunale, nella veste di difensore in un’udienza di routine su una multa per eccesso di velocità. A stroncare una carriera non ancora nata ci hanno pensato i procuratori dello Stato, che hanno prospettato al Ceo di DoNotPay sei mesi di carcere. In Italia, l’avvocatura è più tranquilla e, pur puntando sul giurista umano, guarda con interesse a un robot assistente che analizzi il mare magnum di dati e di leggi, che lievita ogni giorno, lasciando al legale in carne e ossa la tutela dei diritti e la scelta delle strategie da adottare nel processo.

La prova che gli avvocati non temono la concorrenza artificiale, ma sono fermi al timore di quella esercitata dai colleghi è nei numeri: solo il 4,5%, si preoccupa dell’algoritmo, mentre il 48% è in apprensione per il gran numero di colleghi. Non ci sono però dubbi sul fatto che i legali italiani considerino l’ingresso dell’intelligenza artificiale nella professione, ormai una realtà. Lo stesso Consiglio dell’avvocatura europea e l’European lawyer association hanno redatto la «Guida all’intelligenza artificiale per gli avvocati».

