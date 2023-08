Il legame tra natalità e pensioni: nel 2050 un solo lavoratore per ogni pensionato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non ci sono riforme delle pensioni che tengano se il tasso di natalità dovesse rimanere quello che è, ovvero al minimo storico. L'Italia è agli ultimi posti in Europa nel rapporto tra occupati e pensionati. «Il tema della natalità è un tema fondamentale: non c'è nessuna riforma previdenziale che tiene nel medio-lungo periodo con i numeri della natalità che abbiamo oggi in questo paese», ha ricordato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti , intervenendo al meeting di Rimini.

Il pericolo connesso alla denatalità è che si faccia sempre più forte lo squilibrio, nell’ambito del mercato del lavoro, tra componente attiva e percettori di trattamenti pensionistici. Secondo un’analisi di Eurostat, l’Italia è tra i Paesi europei che fanno meno figli. Nel nostro Paese il tasso di natalità è ai minimi, con 1,25 nascite per donna, un dato superiore solo alla Spagna (1,19) e a Malta (1,13). In cima alla graduatoria la Francia, con 1,84 bambini nati per donna, seguita da Repubblica Ceca (1,83), Romania (1,81) e Irlanda (1,78). La riduzione delle giovani generazioni in rapporto alla popolazione minaccia la stabilità economica dell’Italia. Finanze pubbliche e welfare rischiano di non essere più sostenibili con il calo delle nascite.

Tutto questo mentre il Governo sta mettendo mano al capitolo “ legge di Bilancio 2024 ”. L’esecutivo sembra orientato a ricorrere a misure ponte della durata di un anno. A cominciare dal prolungamento, magari in forma leggermente rivisitata, di Quota 103, con cui la soglia minima di accesso alla pensione rimarrebbe ferma ancora per 12 mesi a 62 anni d'età, seppure nel mix con 41 anni di versamenti.

Bankitalia, «niente figli se i nonni non vanno in pensione»

A porre l’accento sulla questione è stata Bankitalia. In un recente paper ha sottolineato che il progressivo innalzamento dell’età pensionabile ha un “effetto collaterale”: incide sui tassi di fecondità contribuendo al calo delle nascite. Soprattutto nei Paesi del Sud dell’Europa con più lacune sul fronte delle politiche e dei servizi all’infanzia, e dove una giovane coppia per mettere su famiglia fa grande affidamento sulla figura dei nonni. Secondo l’istituto di Via Nazionale, le riforme previdenziali varate negli ultimi decenni in Europa per contenere la spesa pubblica possono avere un impatto anche sulla crescita demografica. Un fenomeno che riguarda quasi esclusivamente i Paesi dell’area Mediterranea, mentre è quasi nullo nell’Europa Continentale e nei Paesi del Nord, dove le politiche di welfare si dimostrano più efficaci e i servizi come gli asili nido sono più diffusi e meno gravosi per le tasche delle giovani coppie.

Tridico: nel 2050 rapporto/pensionati attivi 1 a 1

Tra gli ultimi a porre l’accento sulla questione, l’ex presidente dell'Inps, Pasquale Tridico. Il quadro al 2029, ha spiegato, «non è positivo» con il rapporto tra lavoratori e pensionati che passerà dall'attuale 1,4 a 1,3 per poi arrivare nel 2050 a uno a uno. Qualsiasi scelta di anticipo rispetto all'età di vecchiaia dovrà tenere conto dell'andamento dell'aspettativa di vita (diminuita con il Covid ma probabilmente in ripresa) ed essere legata ai contributi versati. Ma si potrebbe anche scegliere la via dell'anticipo per le categorie più in difficoltà sulla scia delle norme sull'Ape sociale.