Il lento declino del sistema museale nazionale

Reggia di Caserta

Le difficoltà

La creazione della piattaforma digitale predisposta dalla Direzione Generale Musei, in collaborazione con l'AGID, Agenzia per l’Italia Digitale, è stata molto più lunga e complessa del previsto ed è risultata operativa solo agli inizi del 2022. Altra criticità è dovuta al ritardo nella nomina dei nuovi componenti della Commissione per il sistema museale nazionale , il cui mandato è scaduto il 4 agosto, che ha il compito di verificare le domande di accreditamento, di promozione del sistema e di aggiornare lo standard di qualità museali. Tale ritardo comporta che molte domande di accreditamento giacciano nel cassetto della DG Musei in attesa di essere approvate.

Ma forse la criticità maggiore è costituita dalla mancanza di una dotazione finanziaria specifica o, più in generale di una previsione di incentivi e vantaggi per chi si accredita al Sistema. La legge di istituzione del SMN non aveva previsto un finanziamento specifico per incentivare l'accreditamento, formare le nuove professionalità previste dagli standard minimi di qualità e dotare di mezzi i musei, specie quelli di piccole dimensioni. Per armonizzare i musei e dotarli ognuno di un direttore, di un responsabile della sicurezza, di un responsabile dei servizi educativi, di orari minimi di apertura (almeno 24 ore settimanali e 100 giorni in un anno), sono necessari fondi di cui molti comuni non dispongono o che non sono sollecitati a investire in mancanza di vantaggi concreti.

Il Fum – Fondo unico musei

Nel documento conclusivo di mandato, del 15 settembre scorso, la Commissione ha, tra l'altro, riproposto la costituzione di un Fondo dedicato ai musei che aderiscono al SMN o intraprendono il percorso di miglioramento necessario per l'accreditamento (Fum), proposta già avanzata negli anni scorsi, ma sulla quale i vertici politici del Ministero non hanno dato finora una risposta. Secondo Adele Maresca Compagna, presidente di ICOM Italia e membro della Commissione del SMN, “Il Fondo Unico dei Musei dovrebbe promuovere la creazione di reti per ottimizzare risorse e condividere competenze, incentivare assunzioni qualificate (in primis quella del direttore); sostenere acquisizioni, restauri, mostre, progetti educativi e sociali, premiando chi adotta gli standard di qualità o chi si impegna a raggiungerli in breve tempo. Sarebbe opportuno, insomma, creare un sistema premiante per gli istituti che siano effettivamente in grado di portare avanti con competenza e continuità progetti culturali di valore, piuttosto che elargire contributi a pioggia di dubbia efficacia”. Ad oggi, il SMN non sembra essere tra le priorità del Ministro della Cultura Sangiuliano, insediato d'altra parte da poco tempo, né del Coordinamento Cultura delle Regioni, probabilmente impegnate nell'attuazione del PNRR, né sembra essere inserito nel programma della VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, presieduta dall'on. Mollicone che intervenuto nell'ultima edizione di Artlab Bergamo 2022 non ha trattato l'argomento. Il SMN è a un bivio, rilanciarlo o lasciarlo morire lentamente. Tocca agli organi di governo e alle istituzioni culturali decidere quale strada intraprendere.

Il Fondo dedicato ai musei, al pari del FUS, il Fondo Unico per Spettacolo, dovrebbe essere istituito per legge e prevedere contributi per progetti triennali, corredati di programmi annuali per sostenere investimenti in infrastrutture, progetti culturali e nuove assunzioni. Potrebbe essere una valida risposta all'inesorabile declino del SMN che in questo momento si trova in grande difficoltà. Tocca agli organi di governo e alle istituzioni culturali decidere quale strada intraprendere, se lasciarlo morire lentamente o rilanciarlo con appositi investimenti.