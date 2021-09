2' di lettura

Il Leone d'oro va al francese «L'événement»: il film di Audrey Diwan ha vinto il riconoscimento più importante della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Non era tra i grandi favoriti della vigilia questo intenso lungometraggio drammatico (tratto dal romanzo omonimo di Annie Ernaux) ambientato nella Francia degli anni Sessanta, con protagonista una brillante studentessa che vede la sua vita cambiare improvvisamente quando scopre di essere rimasta incinta.

Con l'avvicinarsi degli esami finali e una gravidanza non voluta, la giovane cercherà un modo per abortire clandestinamente.

Un premio che fa discutere

Capace di scuotere e girato con grande maturità registica, «L'événement», nonostante i pregi, non è però uno dei titoli più riusciti e apprezzati del concorso di quest'anno e questo premio si prepara a far discutere a lungo.Da evidenziare che per il secondo anno consecutivo il Leone d'oro va in mani femminili, dopo la vittoria di Chloé Zhao con «Nomadland» lo scorso anno.

Gli italiani

In molti speravano nella vittoria di Paolo Sorrentino con il potente ed emozionante «È stata la mano di Dio», che ha ottenuto il comunque importantissimo Gran Premio Della Giuria, oltre al Premio Mastroianni (destinato agli attori emergenti) al giovane Filippo Scotti. Altro successo italiano è quello di Michelangelo Frammartino, coraggioso autore di casa nostra che ha dimostrato nuovamente il suo talento con «Il buco», film che racconta l'impresa di un gruppo di speleologi andati a esplorare una grotta nell'entroterra calabrese: la pellicola ha vinto il Premio Speciale della Giuria.

Attrice e attore

La Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile è andata all'eccellente Penélope Cruz di «Madres paralelas» di Pedro Almodóvar (l'attrice spagnola ha dimostrato la sua bravura anche in un altro ottimo film in concorso, l'argentino «Competencia oficial»).Decisamente meno famoso è invece l'attore filippino John Arcilla, che per la sua prova in «On the Job: The Missing 8» di Erik Matti ha ottenuto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile.