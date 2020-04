«Il libro dell’ecologia» in edicola con Il Sole 24 Ore mercoledì 22 aprile Il nuovo volume della serie «GRANDI IDEE, spiegate in modo semplice»

Mai come nel 2020 c'è bisogno di acquisire una visione generale e completa dei grandi temi che riguardano la salute del nostro Pianeta, sempre più al centro di programmi anche politici di cambiamento messi in atto dalle potenze economiche mondiali per tentare di arginare il dramma pressante del Riscaldamento globale, e del suo impatto ambientale, sociale ed economico.

Ora, inoltre, con la nuova emergenza sanitaria mondiale causata dalla pandemia da Covid-19, è fondamentale domandarsi: come si ridisegneranno le problematiche ambientali, in ragione ad esempio di un aumentato fabbisogno di materiali usa e getta? Come cambieranno i dati sull'inquinamento globale, quali le priorità dei governi alla luce del periodo di recessione che sicuramente ci aspetta nei prossimi mesi/anni? Che ne sarà del Green Deal degli stati europei, faticosamente messo a punto e proposto nel 2019?



In occasione dunque della Giornata Mondiale della Terra 2020, che cade proprio mercoledì 22 aprile, Il Sole 24 Ore presenta in edicola “Il libro dell'Ecologia”, il nuovo volume monografico della fortunata serie di libri “GRANDI IDEE”, che attraverso otto volumi nel corso del 2018 hanno spiegato ai lettori, in modo semplice e chiaro, gli aspetti chiave che si celano dietro i grandi ‘mondi concettuali' di business, economia, storia, filosofia, psicologia, sociologia, arte e religione.



“Il libro dell'ecologia” è un'agile monografia che, attraverso un linguaggio semplice e divulgativo, espone i concetti fondamentali che hanno contribuito a farci capire come funzionino gli straordinari sistemi naturali della Terra.

Perché la biodiversità è un concetto importante, ed è anzi auspicabile che sia più ricca possibile in un territorio? Come è stato scoperto il buco nell'ozono? Qual è, oggi, la reale situazione in merito ai cambiamenti climatici?



Ai lettori viene fornita una conoscenza rapida di molte idee ecologiche importanti e delle persone che le hanno espresse, fra cui l'ipotesi Gaia di James Lovelock, i moniti di Norman Myers sull'imminente estinzione di massa e il ruolo di Rachel Carson nel denunciare gli effetti tossici dei pesticidi.

“Il libro dell'ecologia” analizza infatti oltre 90 concetti fondamentali attraverso soluzioni grafiche immediate, illustrazioni e didascalie che aiutano a fissare con chiarezza anche le teorie più complesse. Inoltre, le tante citazioni memorabili rendono l'assorbimento di concetti e idee ancora più immediato, portando direttamente al centro della discussione proprio il lettore, sia esso un semplice curioso, un appassionato studente o un esperto in materia.