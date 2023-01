Il libro di Harry ha già incassato quasi 30 milioni di dollari. Ma non basta ancora

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sulla vetrina della Bert's Books, piccola libreria indipendente di Swindon, capoluogo del Wiltshire, a un'ora di treno da Londra, il libro-fenomeno del Principe Harry è stato affiancato al giallo della scrittrice Bella Mackie “How to kill your family” (come uccidere la tua famiglia, Ndr). Sottile humour inglese o cinica trovata di marketing, visto che le rivelazioni di Harry stanno “ammazzando” di imbarazzanti rivelazioni la famiglia reale inglese, le memorie del figlio di Lady Diana non hanno tuttavia bisogno di pubblicità. Il libro “Spare”, che in inglese ha vari livelli semantici, il “cadetto” ma anche lo “scarto” (spare change sono le monetine di resto che rimangono in tasca) è il successo mondiale del 2023, e l'anno è appena iniziato. Ma basterà per ripagare i faraonici costi? Il Sole 24 prova a fare due conti in tasca, appunto.



Numeri da record

In tutte le librerie di Londra, dall'elegante catena Waterstone's alle cartolerie WHS Smith che è in ogni stazione della città, il libro è venduto a metà prezzo: 14 sterline invece dei 27 di copertina. Prima ancora che uscisse, il successo annunciato era già stato offerto in prenotazione con uno sconto del 50%. Un'aggressiva politica commerciale che ha dato una grossa spinta alle vendite: tra prenotazioni e primo giorno sullo scaffale nel Regno Unito sono state polverizzate 400mila copie.

Il totale del primo giorno, includendo anche gli Stati Uniti e il Canada, balza a 1,4 milioni. Stappano già champagne come se fosse la notte di Capodanno negli uffici della Random House, la casa editrice americana numero uno al mondo nei libri tascabili. Sono numeri senza precedenti, che bruciano pure il record di Barack Obama: “A Promised Land”, l'autobiografia dell'ex presidente degli Stati Uniti, anch'essa pubblicata dalla Random House, impiegò una settimana per arrivare a un milione e mezzo di copie.



«E' il libro che vende più velocemente della storia, nel genere saggistica» commentano entusiasti dalla casa editrice. Gina Centrello, la mega capa mondiale di Random House, ha annunciato di «essere orgogliosa di aver pubblicato un libro come questo» e che «guardando ai straordinari dati di vendita dei primi giorni, è evidente che i lettori vogliono leggere le memorie del Principe Harry».



Il pubblico non sembra per nulla essere stanco della telenovela reale di Harry & Meghan, ma i numeri di “Spare” dovranno essere ancor più straordinari affinché la Random House si ripaghi gli altrettanto enormi costi. Il rampollo di Casa Windsor, che dopo le velenose accuse del libro è il reietto della famiglia, ha ricevuto uno stellare assegno come anticipo per libro: 20 milioni di dollari.