Una guida innovativa e accessibile al governo, alla legge e al potere

È corretto spodestare un sovrano ingiusto? La democrazia è la forma migliore di governo? E la guerra può essere giustificata? Nel corso della storia, l'umanità si è posta queste e altre grandi domande su come sia possibile organizzarsi in società nel modo migliore, e grandi pensatori hanno offerto soluzioni che continuano a modellare il nostro mondo.

Per comprendere finalità e funzionamento della politica, Il Sole 24 Ore propone in edicola per un mese, a partire da martedì 19 gennaio, “Il libro della politica. Grandi idee spiegate in modo semplice”: più di 100 idee innovative prese in considerazione non solo come temi astratti, ma anche attraverso le loro applicazioni pratiche nel corso della storia. Gli argomenti spaziano dall'antico pensiero politico e dalla politica medievale fino alle guerre mondiali e alla politica moderna. Sono compresi un glossario dei termini specifici e un approfondimento su una selezione di pensatori, come Platone, John Locke e Karl Marx.

Numerosi diagrammi e incisive didascalie aiutano a comprendere le principali teorie di pensiero e filosofiche, le scelte che ne sono derivate e che hanno cambiato il corso degli eventi, scrivendo la storia così come la conosciamo.

“Il libro della politica. Grandi idee spiegate in modo semplice” sarà in edicola per un mese con Il Sole 24 Ore a partire da martedì 19 gennaio al prezzo di € 12,90 (oltre al prezzo del quotidiano). Grazie al servizio Prima Edicola, su www.primaedicola.it sarà anche possibile prenotare online senza costi aggiuntivi la propria copia e ritirarla presso una delle edicole convenzionate con il servizio.

Il volume sarà inoltre acquistabile on line su http://offerte.ilsole24ore.com/librodellapolitica.