Il libro della scienza: le grandi idee spiegate in modo semplice

A luglio 2020 la NASA lancerà Mars 2020, che cercherà tracce di vita microbica e della passata abitabilità di Marte, oltre a testare alcune tecnologie per il futuro delle missioni umane nello Spazio profondo; sempre quest'anno la Cina invierà sulla Luna la missione Chang'e-5, la prima a riportare sulla Terra campioni lunari dopo oltre 40 anni. Nel 2019 abbiamo scattato la prima immagine dell'”ombra” di un buco nero. Il 2020 è un anno cruciale anche per il futuro del Pianeta, in termini di inquinanti invisibili; quest'anno inizieremo a capire qualcosa di più sugli effetti delle microplastiche sul corpo umano, un tema sul quale si sa ancora pochissimo, nonostante la massiccia diffusione di questi frammenti nell'aria, nell'acqua e nei cibi.



La scienza sta facendo passi da gigante nella scoperta dei vaccini contro le nuove malattie passate dalle zanzare all'uomo. Nessuno avrebbe potuto però prevedere anche solo 6 mesi fa quali conseguenze globali avrebbe portato la diffusione pandemica del Covid-19, in ogni ambito umano.

La scienza si basa sull'analisi dei dati, sulla ricerca continua e sulle scoperte che possono cambiare il nostro futuro. Ma la previsione – in quanto tale – ha una percentuale più o meno alta di errore.

La scienza dunque non è solo una materia scolastica che abbiamo imparato a studiare durante il nostro percorso scolastico di studi, ma è parte strutturale della nostra quotidianità, e comprenderla a fondo è fondamentale per capire meglio anche il mondo in cui viviamo, le sue dinamiche e le conseguenze a cui - come esseri umani - andiamo incontro nel nostro futuro prossimo.



Per avere dunque una infarinatura completa del mondo della scienza, dell'evoluzione degli studi scientifici nella storia dell'uomo dall'antichità al presente quotidiano, Il Sole 24 Ore presenta in edicola a partire da martedì 21 maggio “Il libro della Scienza”, il nuovo volume monografico della fortunata serie di libri “GRANDI IDEE”, che attraverso otto volumi nel corso del 2018 ha spiegato ai lettori, in modo semplice e chiaro, gli aspetti chiave che si celano dietro i grandi ‘mondi concettuali' di business, economia, storia, filosofia, psicologia, sociologia, arte e religione e che ad aprile 2020 ha raccontato in maniera semplice e chiara ai lettori il mondo dell'ecologia, con grande successo di pubblico.



«Il libro della scienza» è un'agile monografia che, attraverso un linguaggio semplice e divulgativo, espone le tappe fondamentali dello sviluppo della scienza.

Il libro aiuta infatti con numerosi diagrammi, incisive didascalie, immagini immediate e spiegazioni brevi e concise, a ricostruire la storia della scienza, senza tralasciare di contestualizzare azioni o avvenimenti, aiutando a fissare con chiarezza le principali idee, e a comprendere senza sforzi il perché di tanti eventi che fanno parte del nostro mondo.

La narrazione dei capitoli è diacronica, dall'antichità ad oggi, e in ogni capitolo si pongono domande a cui la scienza, nel corso dei secoli, ha dato una risposta, o ancora non è stata in grado di darla in maniera assoluta, ma “ci sta lavorando” ...

L'universo è nato dal Big Bang? La luce è un'onda, una particella o entrambe? Siamo noi la causa del riscaldamento globale? È possibile una teoria del tutto?

La scienza ci permette di comprendere il mondo in cui viviamo e gli altri ipotetici multiversi, permette l'avanzamento tecnologico ed estende le frontiere della conoscenza.



Questa agile monografia non vuole avere la pretesa di colmare lacune di una disciplina umana come la scienza, ma di aiutare a porsi meglio delle domande, che sono però domande fondamentali che ognuno di noi dovrebbe porsi, almeno una volta nella vita.

Titolo: Il libro della scienza

Autori: AA.VV.

Formato 18x21,5 cartonato– 352 pagine

