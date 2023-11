Il Lido di Parigi a tutto Musical

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Terminati i decenni delle celebri revues con le leggendarie Bluebell Girls, il Lido parigino ha cambiato gestione ed è passato un anno fa al musical. Rimangono comunque i tavoli e tutto l’ambiente come lo conosciamo. Ecco per le feste il divertente e poco noto da noi “A Funny Thing Happened On The Way To The Forum”, di un gigante come Sondheim, che si ispira alle commedie di Plauto e ci trasporta nell’Antica Roma. Da Roma alla Napoli dell’epoca d’oro della sua Canzone; la contemporaneità invece di Luciano Berio a Firenze.



Parigi

Dal 1 dicembre al 4 febbraio al Lido ottima occasione di vedere un divertente musical di Stephen Sondheim, “A Funny Thing Happened On The Way To The Forum”, che qui nel Continente va in scena di rado. Invece è stato un grande successo di uno dei maggiori autori - sia della musica che delle parole - di musical degli ultimi cinquant’anni. E’ ispirato ad alcune commedie di Plauto; pluripremiato a Broadway, ne è stato tratto un film nel 1966 con la regia di Richard Lester (che ricordiamo per “Superman“ e i film dei Beatles, fra gli altri). A Parigi sarà in versione originale, con sovratitoli; bella compagnia e un team di regia di pari livello.

Napoli

Dal 30 novembre al 6 dicembre al Teatro Trianon Viviani “Reginella, sono Libero”, con Gianfranco Gallo e altri dieci artisti. Siamo nel 1942, il celebre Libero Bovio sembra che dorma. E’ il giorno della sua morte. Si desta, si guarda allo specchio, il corpo e la voce non sono suoi. Forse sogna? Lo spettacolo è un viaggio tra le creazioni di uno dei più grandi autori dei testi della Canzone napoletana.

Firenze

Il 4 al Teatro Niccolini un programma tutto dedicato alla musica da camera di Luciano Berio, fra i maggiori compositori della seconda metà del Novecento. Con Monica Bacelli (mezzosoprano), Michele Marasco (flauto), Paolo Fumagalli (viola), Erik Bertsch (pianoforte),Matteo Savio (percussioni), Tempo Reale (live electronics). Per la Stagione degli Amici della Musica, che prosegue fino al 14 aprile. Il 6-7 al Teatro del Maggio Daniele Gatti con l’Orchestra del Maggio proseguono nell’integrale delle Sinfonie di Honegger (inoltre musiche di Debussy e Beethoven).