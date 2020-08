Il life balance unisce vita e lavoro (con buona pace dei restauratori del lavoro d'ufficio) C'è insomma un nuovo modo di lavorare davanti a noi: flessibilità, rispetto delle diversità, accountability e lavoro per obiettivi ci permetteranno di archiviare il work-life balance e raggiungere, ognuno a suo modo, un life balance di Alessandro Rimassa

Una pagina bianca: rappresento così la nostra vita durante il lockdown, quando senza più spostamenti da fare, mezzi da prendere, riunioni in altre città e corse tra pranzi di lavoro e cene di piacere, ci siamo trovati a ri-organizzare completamente il nostro tempo.

Nel farlo, abbiamo faticosamente cercato di definire quando fosse il momento di lavorare e quale spazio-tempo conservare per il nostro privato: è stato molto difficile, ma piano piano abbiamo disegnato nuove giornate in cui, senza soluzione di continuità, passavamo dal professionale al privato.

Con una scoperta sorprendente: le due cose non sono così separate e possono ben integrarsi, non più con un blocco dedicato al lavoro e uno alla vita privata, ma con tanti pezzetti che si incastrano l'uno nell'altro.

Cosa abbiamo quindi scoperto? Che il work-life balance non esiste.Infatti, quando si parla di work-life balance si fa riferimento al raggiungimento di un equilibrio tra vita privata e lavoro in grado di permetterci un alto livello di benessere fisico e psichico, ma l'errore sta nel punto di partenza, ben compreso nei mesi scorsi: non possiamo dividere la vita in due come fosse una mela, quello su cui dobbiamo impegnarci è costruire una unica vita che sia nostra, che ci appartenga, che corrisponda ai valori in cui crediamo e per i quali ogni mattina ci alziamo dal letto.Dobbiamo cioè raggiungere il nostro life balance, una vita coi pesi giusti per ogni cosa — il lavoro, la famiglia, lo sport, i viaggi — e soprattutto con le energie giuste da estrarre da ogni momento, consapevoli che è il nostro bilanciamento quello che cerchiamo e che per ognuno di noi sarà differente, e che probabilmente muterà nel tempo.

Questi concetti, fino a poco fa lontani dal modo di lavorare sia delle persone sia delle imprese, oggi diventano realtà sostenuta dalle aziende. Fabio Troiani, amministratore delegato Italia e digital della società di consulenza Bip, in una recente chiacchierata mi ha parlato di centralità del wellbeing: “Reshape delle postazioni a casa, ripensamento totale degli uffici, app per prenotare la propria postazione sono i temi centrali del nuovo modo di lavorare, che va costruito man mano”. E così sta facendo concretamente: “I nostri nuovi uffici - in costruzione durante il lockdown - li abbiamo totalmente ripensati, con l'idea che più che un posto di lavoro siano un club, un luogo in cui incontrarci, fare round table, scambiare esperienze: l'ufficio come agorà”, nell'idea che il knowledge work ognuno poi possa farlo dove meglio crede.