Il linguaggio segreto della brigata di cucina (e una lezione manageriale)

Se ti è mai capitato di lavorare in una cucina o di vedere una brigata in azione, saprai che si tratta di un mondo a sé, di un ecosistema in precario equilibrio in cui ogni persona ma anche ogni compito, ogni funzione, ogni minima preparazione, ricoprono un ruolo essenziale per assicurare il successo (non solo del ristorante, ma paradossalmente di ogni singolo piatto). Tale equilibrio è dato da un insieme di fattori percepibili solo in parte (o per nulla) dal cliente, che trova dinanzi a sé il proprio ordine frutto di pensieri, mani, approcci differenti, uniti insieme a tempo record.

Se ti è mai capitato di sedere al ristorante accanto alla cucina, probabilmente avrai udito i comandi di un linguaggio segreto, incomprensibile ai più, galleggiare nell’aria densa di vapori; un ritmo serrato, come una danza tra fuochi e fornelli, in cui non puoi perdere un passo, non puoi distrarti, nemmeno per un secondo.

Anche se non ti è mai capitato di lavorare in una cucina o di coglierne qualche scorcio, ti consiglio di dedicare un po’ di tempo alla visione della serie “The Bear” che ha consacrato Jeremy Allen White - il protagonista che interpreta uno chef di raro talento arroccato in una prigione di dolore - come uno dei migliori interpreti sulla scena contemporanea.

Il racconto di un mondo altro, parallelo ed invisibile (a noi che mangiamo), ci offre uno spazio prezioso di riflessione e un originale ribaltamento dello sguardo: quali leggi definire per la nostra personale brigata? Come pianificare l’organizzazione di un ecosistema in cui personalità e skill differenti convivono e apportano parti fondamentali? Come assicurare e coltivare il successo di un progetto?

I giusti comandi: lo chef, capo di brigata - il manager, per capirci - riveste molti ruoli, pratici e di coordinamento, in base all’estensione della sua cucina e a quella della sua brigata. È il garante dell’ordine, il custode dell’equilibrio, colui che si gloria giustamente del successo e dovrà chiedersi cosa sia andato storto in caso di fallimento. È in capo a lui la scelta dei giusti comandi. Anche quella del tone of voice migliore perché all’interno della sua organizzazione tutti si sentano ingranaggi attivi e preziosi, valorizzati nella propria unicità. Scegli una tassonomia equilibrata.