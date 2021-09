Il living ritrova un look «eclettico»

2' di lettura

Come si può rendere eclettico un appartamento in un edificio degli anni '50 di Milano?

Un cliente di Milano ha deciso di rivolgersi a GoPillar , la community di architetti ed interior designer che permette a clienti privati di ricevere decine di progetti da professionisti di tutto il mondo iscritti alla piattaforma che si danno battaglia per vincere i premi messi in palio per i migliori progetti ). La richiesta del cliente prevedeva un progetto di arredo, con l’obiettivo di rendere unico, elegante, ma allo stesso tempo eclettico, il proprio appartamento.

Dei 27 progetti ricevuti, tre sono stati i più apprezzati.



La professionista ha voluto mantenere il proprio focus sul soggiorno del cliente, dove può accogliere amici e sbizzarrirsi con la passione per la cucina. Il grande divano (ideale per due persone completamente sdraiate come da richiesta) è il fulcro centrale della zona e dà le spalle alla zona cucina. L’area living è completata da una poltrona di design e da una piccola libreria a muro. Molto interessante la scelta dei lampadari, che danno un tocco di stile all’intera zona. I colori utilizzati sono chiari e con toni caldi.



L’idea progettuale dell’arredo cerca di rispondere ai requisiti del cliente. Si è mantenuto per lo più il colore bianco con qualche accenno di colore. Le linee dell’arredo sono semplici e quasi essenziali, tendono ad esaltare la funzionalità dello spazio senza soffocarlo. Gli unici accenti di colore sono stati pensati per le pareti del corridoio, che è stato immaginato come una piccola galleria d’arte contemporanea. La luce gioca un ruolo importante nella proposta, in quanto viene utilizzata come elemento per la valorizzazione dei volumi e degli spazi.









Il progettista ha basato il proprio lavoro sulla zona living. Il pavimento è in parquet, come da richiesta, per poter permettere di camminare scalzi anche in inverno. Molto interessante l’utilizzo della libreria, in cui non sono presenti solo libri, ma anche elementi di arredo. Completano l’ambiente delle sedute di design, come la poltrona e gli interessantissimi lampadari che, con i faretti sul soffitto, creano dei giochi di luce nella stanza. Il divano è ben posizionato davanti al televisore che è direttamente attaccato al muro