Il lockdown globale penalizza il semestre di Prada: ricavi in calo del 40% a 938 milioni

Uno sguardo al futuro a breve

«Dopo la riapertura dei negozi, il gruppo ha iniziato a registrare trend delle vendite in costante recupero, con significativi incrementi in Asia e in ripresa negli altri mercati dove, al di là della mancanza dei turisti, la clientela locale ha risposto positivamente – ha aggiunto Bertelli –. La significativa riduzione dell’esposizione verso il canale wholesale e l’eliminazione dei saldi non sono state messe in discussione durante la pandemia e si confermano le decisioni corrette per la futura crescita del gruppo».

I punti chiave sui quali riflettere e dai quali ripartire

I vertici del gruppo hanno ricordato che mmediamente il 40% dei negozi sono rimasti chiusi da febbraio a maggio, con un picco del 70% in aprile e che le vendite retail, significativamente condizionate dalla chiusura dei negozi, sono in recupero dopo le

riaperture. Il calo maggiore del canale wholesale ha avuto un impatto contenuto sul dato complessivo del fatturato grazie al forte ridimensionamento del canale, frutto di una decisione presa nel 2019, per controllare tutti i canali distributivi e tutelare il corretto posizionamento dei brand. Da notare che l’e-commerce è in crescita a tripla cifra, sia durante sia dopo i lockdown e che il margine lordo è stabile, grazie all’efficace gestione della supply chain.

Le decisioni strategiche

Gli investimenti – vista l’emergenza – sono stati limitati a progetti strategici (nelle foto in alto, le presentazioni digitali delle collezione per la primavera-estate 2021, lanciate durante la Digital Milan Fashion Week del 14-17 luglio) ed è stata decisa la sospensione della distribuzione del dividendo, a fronte di una situazione patrimoniale e finanziaria che viene definita «solida».

Il piano per contenere le uscite di cassa

Durante la pandemia, il gruppo Prada ha reagito mettendo in atto una serie di azioni mirate a mitigare l’impatto delle chiusure dei negozi, con un programma di riduzione dei costi che ha previsto la rinegoziazione di molti contratti di affitto, la cancellazione o il rinvio di diverse iniziative di marketing, nonché la riduzione di molti costi discrezionali. Il covid ha avuto un impatto significativo anche sulle attività produttive del gruppo Prada, determinando la chiusura per cinque settimane di 21 stabilimenti, tornati operativi a fine aprile.

Le attività produttive riavviate in sicurezza

La ripresa delle attività è avvenuta con la messa in atto di tutte le misure di tutela contro il contagio, applicando scrupolose precauzioni per la salvaguardia della salute dei dipendenti, quali lo screening sierologico sistematico per tutti i dipendenti, il monitoraggio giornaliero della temperatura corporea, il distanziamento tra le postazioni di lavoro e la fornitura di dispositivi di protezione individuale. Il veloce riavvio delle attività manifatturiere concentrate in Italia - reso possibile dall’adozione delle misure di sicurezza - unito al controllo diretto della supply chain, ha consentito al Gruppo Prada di non ritardare l’approvvigionamento dei negozi con i nuovi prodotti, nonché di gestire in modo efficace gli stock, senza eccedenze di magazzino.