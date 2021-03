Il lockdown non ferma Bullfrog che continua la sua espansione all’estero

4' di lettura

Bullfrog non si ferma davanti al lockdown e apre il 2021 all’insegna di nuove aperture. L’insegna di barbershop fondata nel 2013 da Romano Brida e ora del gruppo Percassi, infatti, ha appena inaugurato un negozio nell'isola di Cipro, uno spazio di 40 metri all'interno del Mall of Cyprus a Nicosia. Un'apertura organizzata in remoto, con formazione online, senza squadre in loco né sopralluoghi. Eppure, dichiara Romano Brida, «Il negozio sta andando molto bene, tanto che abbiamo previsto di aprirne un altro entro l'anno. Cipro sta cambiando velocemente, è un perfetto avamposto verso i paesi del Golfo e il luogo ideale per confrontarsi con una clientela con gusti diversi da quelli europei. Gli accordi che il Paese ha stretto con le nazioni più avanti con le vaccinazioni anti-covid, inoltre, fanno ben sperare per una rapida ripresa dei flussi turistici».



Oggi Bullfrog conta in totale 17 barbershop, di cui 6 di proprietà e 11 in franchising. I mercati esteri sono una grande opportunità per un marchio che rappresenta il non plus ultra della qualità italiana in termini di servizi e di prodotti per il grooming ma che soprattutto sa dimostrarsi flessibile e pronto a rispondere al cambiamento degli scenari.

L’espansione all’estero e in Italia

Lo scorso luglio Bullfrog ha inaugurato un negozio a Nizza e ha in programma di aprirne altri in Francia, anche a Parigi. «La Germania è un altro mercato in espansione, dalla riapertura dopo il lockdown i due negozi di Monaco trattano 190 clienti al giorno e la distribuzione ha mostrato un dinamismo inaspettato - dichiara Brida -. Il mercato estero conta sempre di più. Se nel 2019 il nostro fatturato era generato per il 60% dall'Italia e 40% dall'estero, nel 2020 siamo passati al 59% contro il 41% dell'estero, per quest'anno la previsione è il 40% Italia e 60% estero».

Anche in Italia Bullfrog ha attuato nuove strategie, con un'attenzione particolare ai centri più piccoli: dopo le grandi città Milano, Roma, Torino e Genova, ora Bullfrog è pronto a diventare il “barbiere di quartiere” nei luoghi dove si sta riscoprendo una diversa qualità della vita. Imparare dall'esperienza: se nelle realtà più grandi si è registrata durante il 2020 una sofferenza (i negozi di Milano hanno subìto una perdita del 43%) il piccolo spazio di Monza ha fatto un +82% sul fatturato e il negozio di Bergamo, inaugurato a settembre dell'anno scorso, sta andando a gonfie vele.

Le nuove strategie

La società ha chiuso il 2019 con un giro di affari totali (inclusi i servizi di franchisee) di 4,3 milioni di euro. Nel 2020 il giro di affari è stato di 3,5 milioni di euro, con una perdita del 19 per cento. «Se però compariamo con i reali giorni di apertura sulla rete, la perdita si riduce al 6% e questo è un segnale positivo in un anno come questo - continua l’imprenditore -. I barbershop di Milano hanno perso il 43% ma il franchising solo il 4%, proprio per la loro maggiore vicinanza con i nostri clienti. Se nel 2019 il canale dei negozi proprietari valeva il 59% e il franchising il 41%, nel 2020 era al 47% con il franchising al 53%. La previsione per quest'anno è 35% e 65% per il franchising».