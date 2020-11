Il lockdown dei ristoranti tedeschi costa 7,2 miliardi al nostro export Nei primi sette mesi del 2020, nonostante la crisi, le vendite di prodotti agroalimentari italiani all’estero erano cresciute del 3,5% di Micaela Cappellini

(AFP)

Nei primi sette mesi del 2020, nonostante la crisi, le vendite di prodotti agroalimentari italiani all’estero erano cresciute del 3,5%

2' di lettura

Con il lockdown in Germania e la chiusura di bar e ristoranti sono a rischio 7,2 miliardi di export agroalimentare made in Italy. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione dell'inizio del lockdown in Germania, dove la chiusura di bar e ristoranti durerà almeno un mese. Una misura destinata ad avere un impatto sulle esportazioni di cibo e vino Made in Italy con il rischio concreto – sottolinea la Coldiretti - di una inversione di tendenza dopo che le spedizioni avevano fatto registrare un aumento del 7% nei primi sette mesi del 2020, nonostante le difficoltà.

A preoccupare, in realtà, sono tutte le misure restrittive annunciate per la ristorazione in Europa: dalla Francia, dove le nuove chiusura di bar e ristoranti in tutto il Paese sono in vigore dal weekend, ma anche in Svizzera, Austria, Grecia e Inghilterra che è il quarto mercato di sbocco dell'italian food nel mondo dopo Germania, Francia e Usa. Le esportazioni agroalimentari nazionali nel 2019 avevano raggiunto ol valore record di 44,6 miliardi di euro ed erano persino riuscite ad aumentare del 3,5% nei primi sette mesi del 2020. Questa difficoltà sui mercati esteri si va a sommare alla contrazione dei consumi interni, con le vendite di cibi e bevande nel settore della ristorazione in Italia che si sono praticamente dimezzate (-48%) nel corso dell'anno, con un impatto a valanga sull'intera filiera, dai tavoli dei locali fino alle aziende agricole e alimentari nazionali.

Loading...

«Per fronteggiare gli effetti della pandemia sull'export vanno aiutate le imprese a superare questo difficile momento e va preparata la ripresa con un piano straordinario di internazionalizzazione, la creazione di nuovi canali e una massiccia campagna di comunicazione per le produzioni 100% Made in Italy», ha detto il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini.