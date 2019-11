Il lusso artigianale di Mantero Obiettivi: negozi e sostenibilità Accanto ai foulard anche linee di abbigliamento e accessori - L’archivo custodisce 10mila volumi e 12mila disegni. Ruolo chiave per la formazione di Chiara Beghelli

Il tessuto dell’Archivio Mantero

3' di lettura

Si può fare cultura con un foulard? Se la stampa che riporta è tratta da un libro di un’antica azienda tessile di Lione ormai chiusa, se a tingerlo e cucirne gli orli sono mani che lavorano in Italia, e che ne interpretano l’eccellenza del saper fare, la risposta è: certamente.

È grazie a questo mix che Mantero 1902, il marchio dell’azienda comasca nata proprio nel 1902 dalla visione di Riccardo Mantero, e oggi guidata dai suoi bisnipoti, Franco e Lucia, sta crescendo velocemente, apprezzato da clienti (e da negozi) sempre più consapevoli ed esigenti. Un percorso sostenuto dal lancio, a partire dalla scorsa stagione estiva, di una collezione di abbigliamento e borse che si aggiunge ai classici foulard: «Le vendite sono andate molto bene - racconta la brand manager Francesca Tongiorgi - anche nei pop up che abbiamo aperto negli store Rinascente, per cui abbiamo peraltro creato dei prodotti personalizzati. E ora stiamo lavorando già alla prossima collezione autunno-inverno 2020, nella quale inseriremo per la prima volta anche dei capispalla in tessuto Re-Silk, ricavato da scarti di lavorazione della seta e al centro della nuova strategia di sostenibilità lanciata dall’azienda a settembre».

Mantero fattura circa 89 milioni di euro, ha sedi a New York e Hanghzhou, ha in portafoglio anche il marchio Holliday & Brown e la licenza di Christian Lacroix, e uno dei fattori che hanno determinato il suo sviluppo è stata una visione di sostenibilità in senso ampio, innanzitutto nella distribuzione: «Certo, ci interessa aumentare il numero di negozi in cui essere presenti nel mondo - prosegue Tongiorgi- ma soprattutto ci preme la qualità della nostra presenza».

Il fruttuoso rapporto con Rinascente proseguirà anche con il lancio, in gennaio, di due borse realizzate per celebrare il capodanno cinese, con stampe di gusto orientale provenienti dall’archivio Mantero, dove sono custoditi 10mila volumi, 12mila disegni e antichi archivi tessili, provenienti anche dall’estero: «Nella nostra strategia c’è anche lo sviluppo della possibilità di fornire ai nostri collaboratori dei prodotti realizzati ad hoc, che esaltino le nostre capacità produttive» nota Tongiorgi.

Intanto, è stata di recente rinnovata anche la boutique di Fox Town, il mall di Mendrisio, in Svizzera, al momento l’unico “monomarca” del brand (che vende in m0do diretto tramite il suo e-commerce), dove le vendite sono già molto soddisfacenti, anche grazie a un modo efficace di raccontare l’identità dell’azienda.