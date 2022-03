Il lusso che verrà: continua la lista delle declinazioni del bello e del futuro

Ci sono inviti che non si possono rifiutare: come le piccole opere d'arte pensate ad personam, e realizzate artigianalmente, di @chezlamariee, @every.little.something e @ redclaypaper.

79/ Plant coach

Dopo il body coach, il mental coach, lo sleep coach e naturalmente il pet coach, arriva l'allenatore vegetale, che insegna come prendersi cura (e migliorarsi la vita) con piante, semi e bulbi. In persona o digitale, come quelli di Plant Life, a cui rivolgersi per allenare il proprio pollice verde.

80/ Taxi volanti

Attraversare la città in taxi, ma via cielo. Veloce, comodo, panoramico. I mezzi elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) saranno pronti dal 2024. Ma la tedesca Volocopter ha già presentato VoloCity, l'offerta di volo con gli elicotteri elettrici da Fiumicino al centro di Roma in 15 minuti. Anche Joby Aviation, EHang, Lilium e Vertical Aerospace sono scesi in campo. Attendiamo il primo al traguardo.