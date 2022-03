Il lusso che verrà:come cambia il vocabolario del bello.Una mappa per orientarsi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

31/ Assonanza

Negli anni Sessanta era il composé: vestiti dello stesso colore coordinato, guanti compresi. Oggi le tonalità si parlano attraverso sfumature sottili, con associazioni che prevedono qualche voluto errore sulla tabella cromatica.

32/ Passaparola

Ad apprendimento verticale, in presenza e a numero chiuso: alle master class del momento ci si iscrive per passaparola. È così per la settimana in Sicilia con Christian Puglisi del Relæ di Copenhagen, primo ristorante stellato Michelin certificato biologico (info: The Thinking Traveller). O per la full immersion di fotografia con Settimio Benedusi, a Venezia (per partecipare si firma un accordo di non divulgazione). È un segreto, ovviamente.

33/ Sconosciuto

«La realtà è fatta di misteri: conosciamo solo un piccolo 5 per cento dell'universo, del fondo degli oceani, della nostra coscienza e di molti altri ambiti», ha detto Ersilia Vauro, astrofisica, curatrice della 23esima Triennale Unknown Unknowns, dal 20 maggio al 20 novembre. Un'ottima occasione per riflettere su ciò che sappiamo di non sapere.

34/ Archivi

Nella moda sono punto di partenza e di arrivo. Preziosissimi e magistralmente organizzati, perché da quanto già fatto si genera lo sguardo futuro.

35/ Nearshoring

La logistica ha una nuova parola d'ordine: avvicinare la filiera produttiva alla sede centrale dell'azienda. È una priorità per il 71 per cento dei chief purchasing officer, a quanto scrive il report McKinsey Revamping fashion sourcing.