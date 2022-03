Il lusso che verrà: le nuove parole, le declinazioni del bello

71/ Green bond

Finanziare progetti ad impatto ambientale positivo è un investimento in crescita. Il Forum per la Finanza Sostenibile, in collaborazione con Bva Doxa, rivela che l'82 per cento dei risparmiatori considera le tematiche Esg “molto” o “abbastanza importanti” e il 18 per cento ha già scelto prodotti finanziari sostenibili.

72/ Kombucha

Dedicato a chi non si è mai abituato ai sorsi aciduli di kombucha: se non si può più prescindere dai benefici delle fermentazioni, si possono assumere in pozioni più gradevoli, con batteri su base di caffè verde, fiori, papaya. O direttamente su pelle e capelli, trend aggiornato della beauty routine coreana e giapponese.

73/ Pages à parfumer