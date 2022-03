Il lusso che verrà: le nuove parole, le infinite declinazioni del bello

Ascolta la versione audio dell'articolo

16/ Ottomila

Allenarsi a considerare ogni vetta raggiungibile, a qualsiasi età, dentro e fuor di metafora: Nirmal Purja, l'uomo che sta infrangendo ogni genere di record di scalata e di avventura, dimostra che si può fare. Il viaggio continua su Elite Exped.

17/ Live

O c'eri, o non puoi raccontare cosa è stato. L'esperienza esclusiva per eccellenza: accade per pochi e non lascia alcuna traccia documentale. Come i Live Magazine nei teatri, il format francese ora fruibile anche in Italia. In alternativa: che non si sappia né dove, né con chi. Come i concerti di Sofar: viene comunicata la location last minute – e si tratta sempre di posti inusuali – e gli artisti sono a sorpresa (http://live-magazine.it; www.sofarsounds.com).

18/ Silenzio

Silenzio-à-porter, con le cuffie Bose QuietComfort 45, dotate della miglior cancellazione del rumore di sempre e di una modalità Aware, che permette di tornare consapevoli dell'ambiente circostante appena serve. Se il silenzio è il nuovo lusso, molti gadget stanno andando in questa direzione, come Sprintbok, un tapis roulant indoor, rigorosamente senza motore, alimentato solo dal passo di chi lo usa.

19/ Dreamescape

La potenza della psichedelia per la plasticità cerebrale: da provare almeno una volta nella vita Loóna, il mondo di paesaggi illustrati e sonori di Natalia Vodianova, modella, filantropa e moglie di Antoine Arnault. Ipnotico e terapeutico.

20/ La seconda prima casa

Non un gioco di parole, ma un trend dell'immobiliare: le co-primary home non sono più seconde case dove trascorrere le vacanze ma residenze alternative sulle quali investire in termini di comodità e tecnologia avanzata.