Il lusso che verrà: nuove parole, nuove abitudini. Le declinazioni del bello

1/ Digitarian

Ovvero iGen, Plural, Zoomer, Post-Millennial, Centennial. È la generazione, nata fra il 1995 e il 2010, che ha in mano il presente, e che già scrive il futuro.

2/ Hyperloop

Viaggiare (fino a) a 1.200 km orari in cabine che sembrano aree lounge e comode poltrone, a bordo di una capsula che produce più energia di quella che consuma. Il futuro della mobilità ha solo l'aspetto di un treno, ma è molto di più. E in Italia, si sta già sperimentando sulla tratta Milano-Malpensa e in Veneto.

3/ Cardioluce

La luce amica, protagonista del design e dell'arte. In casa, arriva la lampadina smart che rileva il ritmo del cuore, oltre a seguire i ritmi circadiani e monitorare la qualità del sonno. A Copenhagen una mostra-evento accende la curiosità con Light & Space (http://copenhagencontemporary.org).

4/ Preorder

Ovvero scelgo – prima ancora che il pezzo sia disponibile – ordino in anticipo, e il capo viene prodotto apposta per me. Un modello di business vincente per chi acquista e per chi produce. Si evitano stock in eccesso e la prenotazione è una garanzia di attenzione dedicata.

5/ Climatariano

Non solo vegetariano, ma consumatore di cibo locale, stagionale, con bassa impronta di co2. Il tutto senza rinunciare al più puro piacere gourmand. Sperimentare per credere una cena al ristorante madrileno MO de Movimiento, che applica il concetto anche al design: upcycling e arredi ispirati all'Autoprogettazione di Enzo Mari (http://modemovimiento.com).