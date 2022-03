Il lusso che verrà: le nuove parole della tecnologia applicata alla creatività

Ovvero caviale d'oro: dopo le perle nere vince l'impatto visivo gold. L'Acipenser ruthenus è una specie di storione albino che vive in acque profonde per evitare la luce del sole. Quelle bio di Almas sono rarità in edizione limitata (www.caviarhouse.it ).

54/ Onlife

Il neologismo che più rispecchia i tempi, coniato dal filosofo Luciano Floridi: non è più questione di uscire dal mondo virtuale per entrare in quello fisico e viceversa, le due dimensioni sono ormai intrecciate. Sarà il nostro avatar a scegliere cosa fa meglio al caso nostro.

55/ Ficus Audrey

Più che una pianta d'appartamento, un mini albero da investimento. Che nelle condizioni ideali – molta luce e 20 gradi di temperatura – può crescere fino a 15 metri e arredare uno spazio.