Il lusso cresce su Twitter tra eventi live e Nft. L’asset è la community

Per anni è stato considerato il social meno modaiolo della scena globale, più adatto a diffondere e commentare notizie dell’ultim’ora e dichiarazioni più o meno ufficiali che a fare da vetrina patinata ai nuovi look degli e delle influencer. Ma qualcosa sta cambiando.

L’attenzione di Twitter (e, in particolare, del suo pubblico) verso il mondo della moda e del lusso è in crescita. E non solo perché il nuovo proprietario del social - fondato nel 2006 da Jack Dorsey e soci - è Elon Musk, già ceo di Tesla e SpaceX ( e uomo più ricco al mondo, con 219 miliardi di dollari di patrimonio) che alla sua seconda presenza al Met Gala, lo scorso 2 maggio, sfilando sul red carpet al braccio della madre Maye ha affermato senza mezzi termini «I love fashion». E, quindi, proprio nella moda e nel lusso potrebbe investire per raggiungere l’obiettivo che si è già prefisso: il raddoppio dei profitti.

Il boom dei contatti agli eventi live

Già in un’indagine del 2020 - il Toluna Global Vertical Study - l'86% degli utenti su Twitter aveva sostenuto di essere interessato a visualizzare più contenuti provenienti dalle griffe e dalle case del settore. Questa intenzione si è concretizzata nel corso del 2021, complice la ripresa di eventi live. Lo scorso anno ha registrato infatti un'accelerazione senza precedenti nel numero di visualizzazioni di Live Fashion trasmessi sulla piattaforma: oltre 400 milioni di visualizzazioni live su Twitter, contro i 150 milioni del 2020. La moda si è aggiudicata la medaglia di bronzo per contenuti live più visti della piattaforma.

I marchi hanno immediatamente “fiutato” l’opportunità di un ambiente virtuale meno saturo di adv di prodotti di lusso e con un pubblico giovane e abbiente. I marchi che hanno trasmesso in live streaming il proprio show su Twitter ci sono stati Louis Vuitton, che attualmente ha oltre 9,3 milioni di follower, e sul proprio profilo posta campagne pubblicitarie, ma anche contenuti ad hoc come il “behind the scenes” del Met Gala con l’attrice Chloe Moretz, ma anche Balenciaga, Prada, Hermès.

«Mentre i brand del lusso esplorano nuove possibilità nella realtà digitale, stiamo vedendo nuovi livelli di creatività dentro e fuori la passerella che generano conversazioni da parte della comunità appassionata di moda su Twitter. Gli eventi dal vivo sono diventati piattaforme per il commercio social, con i marchi che offrono alle persone l'opportunità di connettersi, discutere e acquistare online» ha detto Patrick Calmels, Luxury Lead di Twitter.