Il lusso è una corsia preferenziale e un carnet di esperienze uniche. Anche in banca

Chiamiamolo lifestyle manager o, se preferite, maggiordomo, cameriere, problem solver: una persona disponibile a qualsiasi ora, in qualunque giorno e con il dono dell'ubiquità, vale a dire in ogni parte del mondo, pronto a risolvere problemi, ma anche curiosità. Informazioni, assistenza, prenotazioni e divertimento: dalla ricerca di uno chef a domicilio alla guida di un personal shopper, dal noleggio di un'automobile con conducente alla consegna di un regalo last minute. Non un tuttofare in carne ed ossa, ma un concierge miniaturizzato in una carta di metallo bianco, consegnata in un cofanetto soft touch e profumata con un'essenza molecolare personalizzata. Si chiama Exclusive ed è la nuova carta di credito pensata da Intesa San Paolo per la sua clientela premium. E' una sorta di pass universale, una chiave che apre le porte di viaggi ed esperienze uniche e che garantisce un white carpet bancario, una corsia preferenziale di accoglienza e consulenza, estesa anche ai servizi online.

Il cofanetto della nuova carta di credito Exclusive, pensato da Intesa San Paolo per la sua clientela premium.

Si comincia, ovviamente, dai vantaggi bancari: la completa gratuità dei bonifici SEPA in euro verso Italia e Ue e dei prelievi in euro in tutti gli ATM dell'area SEPA. Poi la tutela assicurativa per viaggi, acquisti, eventi e anche una “pet insurance”. Si aggiunge il supporto nell'area della salute, con la possibilità di prenotare online visite mediche, esami diagnostici, prestazioni odontoiatriche, fisioterapiche e pacchetti check up presso un network di strutture sanitarie e professionisti in tutta Italia. Ma il vero lusso sta nel divertimento e nel canale privilegiato ad experience deluxe. E' il caso dell'accesso alle 1.100 lounge aeroportuali del circuito LoungeKey, fast track nei principali aeroporti italiani, hôtellerie nelle migliori catene alberghiere, car rental prioritario. Nel mondo del food accesso preferenziale in ristoranti stellati, servizi di luxury delivery, prenotazione di kitchen & winery tour, spettacoli.

Glenn Close in una scena tratta dal film di Rodrigo García “Albert Nobbs”.

Prendersi cura di sé, dei propri interessi, piaceri e viaggi, non è un gesto unidirezionale, ma anche un'azione di rete. Infatti, per ogni spesa della carta di credito Intesa Sanpaolo devolverà il cinquanta per cento delle commissioni interbancarie a progetti di solidarietà e di inclusione sociale, promossi attraverso la propria piattaforma di crowdfunding For Funding, dedicata a organizzazioni non governative, associazioni non profit e fondazioni.

La carta di credito Exclusive di Intesa Sanpaolo.

«La carta di credito Exclusive supera il concetto di status symbol: la nostra ambizione è quella di offrire un “personal symbol” che anticipa le tendenze», racconta Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. Insomma, in 0.76 millimetri di spessore e un'area più piccola di una mano, si concentra la formula di Bob, il protagonista della commedia di Gary Sinyor: «Che cosa fa un maggiordomo DOC? La risposta: fa tutto. Lui cucina, pulisce, cura il giardino striglia i cavalli, scrive lettere, stira le camicie, fissa appuntamenti, accoglie gli ospiti, riempie la vasca, fa la spesa, fa le valigie, disfa le valigie, fa le prenotazioni, annulla le prenotazioni e spesso trova anche il tempo per essere un confidente».