Il lusso europeo soffre dopo il Pil cinese, Moncler in rosso a Milano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lusso europeo sotto pressione dopo i deludenti dati arrivati dalla Cina su Pil e vendite al dettaglio. Il gigante asiatico nel secondo trimestre dell'anno è cresciuto meno del previsto (+6,3% il Pil, contro attese per un +7,1%) e nel mese di giugno le vendite al dettaglio sono aumentate del 3,1% su anno, in deciso rallentamento dopo il +12,7% di maggio. «Una crescita debole significa che il governo e la People's Bank of China intensificheranno i loro sforzi per allentare ulteriormente le condizioni finanziarie e aprire la strada a una ripresa più rapida», il che è positivo per i mercati, sottolinea Ipek Ozkardeskaya, analista di Swissquote. «D'altra parte, le politiche di sostegno messe in atto finora hanno avuto scarso impatto», aggiunge. Passando a Piazza Affari, tra i titoli del FTSE MIB, le vendite stanno colpendo in particolare Moncler, che si muove in fondo al segmento principale, in una giornata in cui sono penalizzati tutti i titoli del comparto. Restando a Milano, fuori dal Ftse Mib, Brunello Cucinelli, con Salvatore Ferragamo e Tod's. Su Ferragamo, Intermonte ha confermato il giudizio "neutral" abbassando il prezzo obiettivo da 17 a a 14,4 euro, aspettandosi dati trimestrali deboli.

Richemont penalizzata dopo i conti trimestrali

A Parigi, i big mondiali Hermes (-3,5%), Lvmh (-3,14%) e Kering (-1,4%) sono in coda al CAC 40, quando alla Borsa di Zurigo Richemont (proprietario tra l'altro di Cartier) è in calo di circa il 7% dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre, chiuso con ricavi in crescita del 14% a 5,322 miliardi di euro, trainati dalla ripresa in Cina che ha compensato un calo nelle Americhe. I risultati sono stati leggermente inferiori alle attese degli analisti. «In un contesto macroeconomico debole, è più difficile vendere gioielli alla classe media» piuttosto che borse o vestiti, è stato il commento degli analisti di Bernstein.