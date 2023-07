Il lusso fa i conti del clima: gli opposti casi Burberry e Hunter

3' di lettura

In una delle foto di fidanzamento ufficiale del Principe Carlo, ora Re, con la defunta Lady Diana, scattate 40 anni fa al castello di Balmoral, in Scozia, i futuri sposi indossavano entrambi degli stivali verdi: marca Hunter. Creati a Edinburgo, a metà dell'800, da un'azienda di lavorazione della gomma, gli Hunter sono diventai gli stivali per antonomasia. Oltre alla pubblicità reale, a dichiararne il successo è stato Glastonbury, il festival rock più famoso della Gran Bretagna: indossarli in mezzo...