Il lusso francese diventa sostenibile con la Ds3 Crossback E-Tense

Uno dei punti critici delle auto elettriche è la ricarica e la Ds fa il pieno di energia al 100% in 5 ore con una colonnina domestica dedicata (con caricatore interno da 11 kW trifase che sarà disponibile successivamente al lancio) e all’80% in 30 minuti su una colonnina rapida da 100 kW. Il costruttore garantisce la batteria per otto anni o 160mila km. Con la Ds3 Crossback E-tense debuttano anche due app che aiutano la gestione della batteria e a programmare viaggi in elettrico.

La prima è a pagamento e sviluppata da Free2Move, specialista in soluzioni di mobilità del gruppo Psa. Questa permette di pianificare in anticipo il viaggio individuando già le colonnine nella zona in cui la carica sta per terminare. L’altra app, invece, è gratuita e di proprietà di Ds, la MyDs. Permette di monitorare in remoto le condizioni dell’auto, dallo stato della batteria al programmare l’orario di ricarica (per ottimizzare anche i costi in base alla tariffa) e pre-condizionare l’auto impostando giorno e orario.

Nel suo complesso, la vettura è molto piacevole sia come finiture e qualità dei materiali sia come tecnologie adottate. Alla guida su un percorso misto ci siamo trovati a nostro agio e anche la carica della batteria in condizioni reali è in linea con quanto dichiarato. Infatti, dopo un percorso di circa 220 km siamo giunti a destinazione con quasi il 30% di carica. La disposizione dei pesi poi permette di avere un buona guidabilità, quasi come fosse un’auto a motore termico.

Il prezzo è di circa 40mila euro e l’arrivo presso i concessionari è fissato tra fine gennaio e inizio febbraio 2020.