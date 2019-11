Il lusso del Natale a caccia di regali tra i mercatini d’Europa

«Voi uomini e donne che una volta eravate bambini, siate di nuovo giovani» proclama il “Christkind” quando accoglie gli ospiti nella piazza del Mercato Principale per l’apertura del Mercatino di Natale di Norimberga. E ha ragione, perché, con un po’ di entusiasmo infantile per le decorazioni dell’albero di Natale, per gli angeli, per gli schiaccianoci di legno, per i presepi e le stelle colorate, è una gioia camminare attraverso le bancarelle romanticamente illuminate.

Strasburgo, capitale del Natale

Con quattro secoli di tradizione (dal 1570), il mercatino di Natale di Strasburgo è il più antico di Francia e uno dei più antichi d’Europa. L’atmosfera che regna in città in questo periodo è unica. È soprattutto alla fine del pomeriggio, quando scende la notte, che entra in scena la magia: le vetrine dei negozi brillano, le decorazioni impreziosiscono le facciate, gli odori di spezie e cannella riportano all'infanzia, canti natalizi risuonano dal fondo delle chiese.

Il Mercatino di Natale si estende su diverse strade e piazze nel centro della città, in particolare Place Broglie e Place de la Cathédrale. Sempre in Alsazia, a Sélestat, si trova invece la più antica menzione scritta dell’albero di Natale. Il documento, datato 1521 e conservato nella Biblioteca Umanista, prescrive che «è necessario spendere 4 scellini per le guardie forestali, in modo che sorveglino le foreste municipali, e un’ammenda sarà inflitta a chiunque tagli gli Alberi di Natale».

I sapori del Trentino Alto-Adige