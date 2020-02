Il lusso non frena e premia l’export svizzero di orologi (+9,4%) Il primo mese dell’anno è ancora al riparo dagli effetti del virus influenzale; il calo di Hong Kong è più che compensato da Usa, Cina ed Europa di Lino Terlizzi

(Dieter Hawlan - stock.adobe.com)

2' di lettura

L’export di orologi svizzeri è nettamente salito in gennaio, dribblando la persistente caduta del mercato di Hong Kong, colpita dalle tensioni politiche e dunque in discesa per il quarto mese consecutivo. Anche il temuto effetto del coronavirus cinese per ora non si è visto per i segnatempo elvetici, ma su questo occorre naturalmente attendere i dati di questo mese di febbraio e dei prossimi.

Le novità dalla Lvmh Watch Week di Dubai Photogallery11 foto Visualizza



Intanto l’industria orologiera svizzera archivia un primo mese dell’anno per alcuni aspetti sorprendente, con un export di 1,78 miliardi di franchi (1,68 miliardi di euro), in aumento del 9,4% rispetto a un anno prima. Il segno negativo di Hong Kong è più che compensato dal buon andamento degli Usa, della Cina e di altri mercati asiatici. In Europa, il Regno Unito registra una flessione, mentre Germania e Francia hanno incrementi. L’Italia pure rimbalza, però con un undicesimo posto non è nella top ten mensile dei mercati.

Questo l’andamento dei maggiori mercati nel mese: Usa +15,2%, Hong Kong -25,0%, Cina +6,9%, Giappone +14,9%, Singapore +23,1%, Regno Unito -13,9%, Germania +4,4%, Corea del Sud +41,1%, Emirati Arabi Uniti +9,0%, Francia +23,7%, Italia +7,9%. A fare da traino nel mese sono stati gli orologi di gamma alta (prezzo all’export sopra i 3 mila franchi) e medio-alta (prezzo tra 500 e 3 mila franchi). Le altre gamme hanno registrato flessioni.



Il rallentamento economico internazionale e la forza del franco svizzero, che nelle ultime settimane si è nuovamente apprezzato rendendo di fatto più caro l’export elvetico, non hanno dunque fermato le esportazioni rossocrociate nel primo mese del 2020. Archiviato questo buon risultato, il polo orologiero elvetico - che rappresenta oltre il 50% del fatturato mondiale del settore ed esporta oltre il 90% della sua produzione – accende ora i riflettori su questo mese di febbraio. Per cercare di capire gli effetti possibili del coronavirus cinese di qui in poi sull’industria dei segnatempo.