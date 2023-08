Il lusso secondo Giscard d’Estaing: «Non è soffocante, osa dire il suo nome ed è inclusivo»

6' di lettura

«Lo scopo della vita è essere felici, il momento per esserlo è adesso e il luogo per esserlo è qui». A parlare così nel lontano 1950 era Gérard Blitz, campione di pallanuoto belga, quando su una spiaggia di Alcudia a Maiorca con un villaggio di tende diede vita al Club Méditerranée. In un'Europa appena uscita dalla guerra, la sua idea fu rivoluzionaria: proporre ai benestanti vacanze dedicate agli sport, con la formula del “tutto-compreso”, in cui si puntava al divertimento e alla socializzazione...