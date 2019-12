Il lusso secondo gli italiani? Più che una cosa, uno stato d’animo Il lusso è uno stacco, una pausa, un'eccezione al quotidiano. Questo emerge dalle tante risposte arrivate al Sole24ore di Nicoletta Polla Mattiot

Una colorata, disordinata massa di giacche a vento, cappelli, guanti, racchette e sciatori in attesa: “Il lusso è non trovare coda allo skilift a Natale”. Un tappeto pieno di macchinine e transformers, giochi, costruzioni: “Il lusso è tornare bambini una volta l'anno”. Una cartolina esotica, sabbia, sole, mare: “Il lusso è un bagno fuori stagione”. Un divano enorme: “Il lusso di non fare niente!” E poi: una bottiglia di champagne, fuochi d'artificio, un bucaneve in un campo senza impronte, una pila di libri, un selfie sonoro, una moto nuova di zecca, una serie di foto di gruppo… Che cos'è il lusso per te? Durante le vacanze sembra che le risposte si concentrino in due grandi categorie: il lusso è il tempo di dedicarsi a quello per cui non si trova mai il tempo (hobby, sport, ma anche dieci ore di sonno di fila!) e il piacere di stare insieme, intorno a una tavola imbandita, in un viaggio, a un concerto, con la famiglia, con gli amici. Il lusso è uno stacco, una pausa, un'eccezione al quotidiano.

«Il lusso secondo me», in un libro le 60 interviste di How To Spend It

“Il lusso secondo me”, il libro pubblicato dal Sole24Ore, disponibile in edicola e nelle librerie, raccoglie le riflessioni di 60 scrittori, filosofi, scienziati, economisti sulle cose per cui vale la pena di avere tempo, di investire le proprie risorse mentali e materiali. La domanda è stata rilanciata ai nostri lettori sui social: tante le storie arrivate su Instagram finora (@ilsole_24ore).



Il lusso è qualcosa di materiale (un bel posto, un bell'oggetto, un'esperienza positiva) o è uno stato d'animo? Coincide con la possibilità di dimenticare l'orologio, l'agenda, l'incalzare degli impegni o è piuttosto collezionare attimi di bellezza? Andrea Bocelli, uno degli intervistati, augura per il nuovo anno, l'ottimismo della volontà. “Io mi ritengo molto fortunato, credo di avere tutto quello che nella vita serve a un uomo, cioè la felicità, perché sono circondato da affetto. Non posso chiedere di più e forse l'unico lusso che vorrei è tempo in abbondanza. Per i miei amici, per stare di più nei luoghi dove sono nato e cresciuto, per vivere in campagna, in mezzo agli animali, che adoro e andare per mare. Cavalli e barche sono anche lussi reali, comprarli, mantenerli, farli stare bene è impegnativo, ma quello che conta è la libertà e non c'è libertà senza tempo”. Dunque che cosa augurare e augurarsi per il 2020?



“Io sono molto ottimista”, continua Bocelli. “Sono convinto che il mondo, a dispetto di quello che si legge e che poi è diventato un luogo comune, è sempre andato in meglio, e ancora lo farà. Ci sono alti e bassi, momenti bui, ma si tende sempre a migliorare. Crisi è una parola greca e viene da krinein che signica setaccio, scelta, cernita. Indica un periodo di selezione, ma anche di discernimento. I passi indietro sono fatti per ripartire e il progresso è continuo. Così, nel “lusso secondo me”, nel mio scrigno delle meraviglie, io aggiungerei una frase, che è una specie di viatico per il lungo viaggio verso il futuro: l'ottimista vede il pericolo come opportunità, il pessimista vede l'opportunità come pericolo. Lo diceva Churchill e credo sia il giusto sguardo per vincere la paura, e lasciare, a chi verrà dopo di noi, il mondo migliore di come lo abbiamo trovato”.



Se la risposta è soggettiva e cambia di persona in persona, qual è per voi il lusso 2020? Quello a cui non volete per nessuna ragione rinunciare?